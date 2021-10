Mann siktet etter mistenkelig dødsfall på Oslo vest

Kriminalteknikere undersøker fortatt åstedet på Smestad hvor en person ble funnet død søndag morgen. En mann er pågrepet og siktet, opplyser politiet.

Kriminalteknikere undersøkte åstedet søndag.

31. okt. 2021 11:48 Sist oppdatert nå nettopp

Litt etter kl. 06 søndag morgen fikk politiet melding om et dødsfall på Smestad, vest i Oslo. Det opplyser operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt.

Personen ble funnet rett ved sin egen bolig. Politiet anser dødsfallet som mistenkelig.

– Vi har satt i gang teknisk og taktisk etterforskning, sier Heidenstrøm.

Krimleder Mona Nordby ved krimvakten i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at det er uklare omstendigheter.

Pågrepet i nærheten

Søndag formiddag opplyser politiet at en mann er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Det var NRK som først meldte dette.

– Vi kan bekrefte at en person er pågrepet og siktet. Vedkommende ble pågrepet i nærheten, sier Kriminalvaktleder Mona Nordby til Aftenposten.

Klokken 16 søndag sier Kriminalvaktleder Astrid Hasselgård at den pågrepne sitter i avhør, men at han ikke erkjenner straffskyld.

– Vi fortsetter arbeidet med å sikre spor og skaffe annen relevant informasjon for å finne ut hva vi står overfor. Vi regner med å jobbe videre utover kvelden, sier Hasselgård.

Den siktede mannen stiller seg uforstående til siktelsen, opplyser hans forsvarer Aase Karine Sigmond til VG.

– Han er i sjokk over at han er siktet og avviser at han har noe med dødsfallet å gjøre, sier Sigmond til avisen.

Politiet har sperret av området der krimteknikere jobbet søndag.

Har avhørt vitner

Krimteknikere jobbet utover formiddagen i det som til vanlig er et rolig villastrøk, et par kilometer vest for Majorstuen. Omstendighetene er uklare, ifølge Nordby i politiet.

– Vi har satt i gang ulike etterforskningsskritt. Vi etterforsker det foreløpig som et mistenkelig dødsfall, sa hun til Aftenposten søndag formiddag, før pågripelsen.

Politiet har gjennomført avhør av vitner. De undersøker også om det finnes videoopptak.

– Hva som er fremkommet i vitneavhør er for tidlig å gå ut med. Vi håper å få landet hva vi står overfor i løpet av dagen, sier Nordby.

Det var Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som varslet politiet om funnet av personen.