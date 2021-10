Mistenkelig dødsfall på Oslo vest – én person siktet

Kriminalteknikere undersøker åstedet på Smedstad hvor en person ble funnet død søndag morgen. En annen person er pågrepet i nærheten, opplyser politiet.

31. okt. 2021 11:48 Sist oppdatert nå nettopp

Litt etter kl. 06 søndag morgen fikk politiet melding om et dødsfall på Smestad, vest i Oslo. Det opplyser operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til VG.

Politiet anser dødsfallet som mistenkelig.

– Vi har satt i gang teknisk og taktisk etterforskning, sier Heidenstrøm.

Krimleder Mona Nordby ved krimvakten i Oslo politidistrikt sier til TV 2 at det er uklare omstendigheter.

Pågrepet i nærheten

Søndag formiddag opplyser politiet at en person er pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Det var NRK som først meldte dette. Vedkommende skal avhøres senere i dag.

– Vi kan bekrefte at en person er pågrepet og siktet. Vedkommende ble pågrepet i nærheten, sier Kriminalvaktleder Mona Nordby til Aftenposten.

Har avhørt vitner

Krimteknikere jobbet utover formiddagen i det som til vanlig er et rolig villastrøk, et par kilometer vest for Majorstua. Omstendighetene er uklare, ifølge Nordby i politiet.

– Vi har satt i gang ulike etterforskningsskritt. Vi etterforsker det foreløpig som et mistenkelig dødsfall, sa hun til Aftenposten søndag formiddag, før pågripelsen.

Politiet har gjennmført avhør av vitner. De undersøker også om det finnes videoopptak.

– Hva som er fremkommet i vitneavhør er for tidlig å gå ut med. Vi håper å få landet hva vi står overfor i løpet av dagen, sier Nordby.

Det var Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) som varslet politiet om funnet av personen.