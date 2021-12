Det velkjente bygget har stått mer eller mindre tomt i over to måneder – nå er det blitt vaksinesenter

Det gamle Munchmuseet har holdt stengt for publikum i over to måneder. Nå kan 1000 personer daglig besøke bygget igjen – for å ta vaksine.

I slutten oktober åpnet omsider det nye Munchmuseet i Bjørvika. Det betyr at 58 år på Tøyen er historie. 1. oktober stengte det gamle museet dørene sine for godt.

Det er gått 13 år siden det ble bestemt at museet skulle flytte fra Tøyen. Oslo kommune vet ikke hva de vil bruke bygget til i fremtiden.