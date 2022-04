Diskutert og utredet i over 40 år: Nå vil byrådet skrote et av Oslos eldste veiprosjekter

I flere tiår har det vært politisk enighet om at det høytrafikkerte Røa-krysset skal i tunnel. Nå snur byrådet.

Røa-krysset har skapt frustrasjon i over 40 år. Beboerne har ønsket tunnel. Nå ser det ut som om det ikke blir noe av.

21. apr. 2022 17:08 Sist oppdatert 16 minutter siden

Det sies at ideen om en tunnel på Røa startet allerede på 1970-tallet. I kjernen ligger et komplisert kryss som har vært til frustrasjon for både beboere og bilister. Tidlig på 1980-tallet kom det første offisielle forslaget om at en tunnel kunne lette på situasjonen.

Siden den gang har det vært demonstrasjoner, politisk krangel og utallige utredninger.