Endelig normal påskefeiring i hovedstaden: – Helt nydelig

– Fantastisk å kunne bruke tilbudene i byen igjen, sier Carl Viktor Guttormsen (27).

Carl Viktor Guttormsen (t.h.) har tatt med seg kameraten Kasper Waag (26) for å feire påskeaften og badstudagen på Salt

Nå nettopp

– Jeg har vært her én gang for å kurere fyllesyke sammen med en venninne. Det endte med at vi hang her i mange timer. Jeg ble helt frelst.

Det sier Carl Viktor Guttormsen (27). Sammen med kompisen Kasper Waag (26) har han påskeaften tatt turen til Salt. Der feires nemlig den store badstudagen for femte år på rad.

De neste timene venter seks ulike saunaer med ulik temperatur, bading i kaldkulp og et par øl.

– I dag er det jeg som er fyllesyk, så dette blir bra, ler Waag, som er på stedet for første gang.

Kameratene har begge valgt å bli i hovedstaden under høytiden. De er ikke de eneste. Ifølge en undersøkelse fra Røde Kors blir 54 prosent av befolkningen hjemme i egen bolig i størstedelen av påsken.

– Heldigvis skjer det litt mer her nå sammenlignet med de to forrige årene. Det er fantastisk å kunne bruke tilbudene i byen igjen, smiler Guttormsen.

Salt holder åpent til midnatt og har egen DJ hele dagen. Erlend Faxvaag styrer musikken frem til 16.00.

Første normale påskefeiring

Det er Mikee Tuanquin (22) enig i. Hun kom til Norge for å jobbe som au pair for to år siden. Det er dermed første gang hun opplever ordentlig bypåske.

– Jeg kom under koronapandemien og kjedet meg veldig på fritiden. Alt var jo stengt, så jeg føler egentlig at jeg først nå begynner å bli kjent med byen.

Hun kommer fra Filippinene og har aldri prøvd badstue før.

– Det er altfor varmt der jeg kommer fra. Her i Norge er det perfekt.

– Hvordan opplever du byen nå som det er påske og alt er åpent?

– Jeg har oppdaget at når det er sol, så er nordmenn veldig hyggelige og glade. Da er de i parken, går på tur og smiler. Er det regn, blir de triste, ler hun.

Mikee Tuanquin (22) er klar for å teste den varmeste badstuen.

– Helt nydelig

En som ikke er ny på Salt, er Cato Stensland (34). Han har null problem med å bli sittende lenge i kaldkulpen og pleier å ta turen hit hver lørdag formiddag.

– Det handler bare om å tåle de første 20 sekundene. Så er det helt nydelig å sitte her.

Han har jobbet store deler av påsken og spist middager med venner i sentrum på fritiden.

– Det har vært helt greit å være ferdig med smitteverntiltak denne påsken, kjenner jeg.

Mellom rundene i badstu kan man avkjøle seg i en kald kulp. Der trives Cato Stensland (34).

Guttormsen og Waag skal om noen timer reise videre på påskelunsj hos noen venner. Deretter går turen ut på byen. Kanskje.

– Jeg må se an om formen blir bedre etter noen timer i badstu, ler Waag og legger til:

– Du får spørre meg om noen timer.