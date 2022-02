Kraftig kritikk har fått Obos til å satse på nye boligtyper. Det skal få flere inn på boligmarkedet.

Obos har fått kjeft for ikke å hjelpe folk uten mye penger med å kjøpe leilighet. Nå tar boliggiganten et krafttak.

Josefin Ingvarsson bodde på Løren da hun ble skilt. Hun måtte finne en egen bolig med plass til sønnene Leo og Noa i samme strøk. En spesiell ordning ble redningen.

– Dette var redningen for meg. Uten denne muligheten hadde jeg ikke kunnet kjøpe leilighet i det hele tatt.

Josefin Ingvarsson (40) står utenfor en byggeplass på Løren sammen med sønnene Leo (7) og Noa (12).

Bak høye gjerder er blokken de skal flytte inn i neste år i ferd med å reise seg. Der er leiligheten på 68 m² de etter hvert skal eie selv.

– Jeg har ok lønn. Men det ville tatt mange år å spare opp egenkapitalen. Det er ganske fortvilende, sier den skilte tobarnsmoren.

«Redningen» for henne er en Obos-leilighet med såkalt deleierskapsmodell. Hun har kjøpt halvparten av leiligheten. Resten leier hun av Obos. Dermed ble kravet til egenkapital kraftig redusert. Hun kan bruke det hun sparer på å kjøpe stadig mer av halvparten hun leier.

For mange førstegangskjøpere er det egenandelen til lån som er bøygden. Også for Josefin Ingvarsson. Men nå kan hun kjøpe seg opp uten å låne mer.

Lyttet til opprørerne

Obos har i flere år testet ulike boligkjøpsmodeller. Nå girer giganten kraftig om, og skal flerdoble tilbudet. Målet er at tre av fire av alle nye boliger i Stor-Oslo og halvparten i resten av landet skal inn i modellene.

Totalt vil de tilby medlemmene minst 8500 slike boliger de nærmeste fem årene.

Konsernsjef Daniel Siraj er begeistret. Men han legger ikke skjul på at fjorårets runde med internt opprør og knallhard kritikk har bidratt til innovasjonen.

– Det fikk fart på oss til å øke ambisjonsnivået kjappere, sier han.

Før «opprøret» var planen å bygge inntil 1000 boliger med «kjøpsmodell» årlig. I år er planen minst 2000. Denne gangen er Siraj trygg på at han har medlemmene i ryggen.

Da de ble spurt om de foretrakk å bygge maks antall boliger – eller litt færre og hjelpe flere inn, var svaret entydig.

– Veldig mange av de som engasjerte seg ønsket at vi skal være annerledes enn de kommersielle. Nå bruker vi kapitalstyrken vår til å ta et større sosialt ansvar, sier han.

Han anslår at ordningen vil føre til at Obos går glipp av «noen hundre» millioner årlig. I tillegg vil de bruke rundt fire milliarder på den nye modellen de ellers kunne investert i tomter.

– Hvis alle hadde kjøpt Bostart i år hadde medlemmene fått en milliard i redusert pris, sier han.

I dag leier Josefin Ingvarsson en liten leilighet til seg og sønnene. De gleder seg til å få mere plass i leiligheten som snart blir ferdig i naboblokken.

Obos bygger mye i Oslo-området – som her på Løren. Målet er at 70 prosent av alle de nye boligene skal selges med boligkjøpsmodeller.

Grei inntekt holder ikke

Så er spørsmålet hvem de skal hjelpe. Mange har påpekt at det er kravet til egenkapital for å få lån som er bøygen for mange. I likhet med Josefin Ingvarsson har mange erfart at en grei lønn ikke holder. Da hun ble skilt og den felles leiligheten på Løren ble solgt i 2020, satt hun med minimal gevinst.

– Jeg innså at jeg ikke hadde sjans i Oslo. Men med delt omsorg måtte jeg bo her, minnes hun.

En venninne ba henne sjekke Obos-prosjektet på nabotomten. Hun hadde hørt den hadde noe som het «deleie».

I dag leier hun og sønnene en liten leilighet i nabolaget og stikker stadig bortom for å se sitt kommende hjem.

– Uten denne muligheten måtte jeg blitt i leiemarkedet. Nå sparer jeg det jeg kan for å kjøpe hele så fort som mulig.

Overrasket forskerne

Obos er ikke de eneste som tilbyr ulike varianter av leie/eie-modeller.

Kommunal- og distriktsdepartementet ba i fjor en gruppe forskere se på om ordningene faktisk kan hjelpe flere inn på boligmarkedet.

Rapporten kom nylig. Kim Astrup, en av forskerne, innrømmer at han ble overrasket av konklusjonen.

– Siden dette bare gjelder nye boliger, som er betydelig dyrere enn brukte, hadde vi ikke så stor tro på disse modellene, sier han.

Men etter å ha regnet på hva boliger med ulike «modeller» vil koste sammenlignet med «vanlige» boliger, fikk forskerne en aha-opplevelse. Utslaget varierte veldig. Men én modell skilte seg ut: Deleie.

Virker egentlig modellene Obos og andre bruker? Ifølge forskerne peker deleie seg ut. Modellen innebærer at man kjøper seg gradvis opp.

Dunker ut bruktbolig

Kravet til inntekt ble faktisk mindre enn om man skulle kjøpt en tilsvarende bruktbolig.

– Modellen har ganske stor effekt og har definitivt noe for seg, sier Astrup.

Han tror den kan være et godt bidrag til å løse etableringsutfordringene, særlig i Oslo. Han er også litt overrasket over at Obos nå satser så tungt.

– Vi skal ikke se bort fra at medlemskritikken har gjort at de må endre profil. Og at de, som oss, har sett at dette har noe for seg, sier han.

Selve modellen mener han også kan overføres til bruktboligmarkedet og kan være av interessant for andre aktører, for eksempel kommunene.