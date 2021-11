Person død av stikkskader i Oslo – ingen pågrepet

Politiet i Oslo har startet drapsetterforskning etter at en person som ble påført stikkskader i brystet, døde. Ingen er pågrepet i saken.

En person er funnet død i Oslo onsdag morgen med knivskader.

24. nov. 2021 05:32 Sist oppdatert nå nettopp

Personen ble funnet død i Københavngata, som ligger på Grünerløkka rett sør for ring 2. Politiet ble varslet klokken 2.45 natt til onsdag.

– Alt tyder på at det har skjedd utendørs, forteller operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han ønsker ikke å si noe om alder og kjønn på den døde, og de pårørende er ikke varslet.

Aftenpostens reporter på stedet forteller at tre krimteknikere jobber utenfor hovedinngangen til Anker apartments, et bygg for kort- og langstidsleie på 10 etasjer. Hvem som helst kan leie i 1.-4. etasje. Resterende hybler er studentboliger.

Skal ha skjedd innendørs

Iversen i politiet sier at saken trolig også er knyttet til noe som skal ha skjedd innendørs, men ønsker ikke å si noe mer om det foreløpig.

Politiet ønsker heller ikke å si noe om alder og kjønn på den døde eller om de har kontroll på stikkvåpenet og om det var vitner til selve hendelsen.

Overfor NRK bekrefter politiet at det er satt i gang drapsetterforskning. Til kanalen opplyser operasjonslederen at personen blødde mye og at det ble satt i gang gjenoppliving. Den skadede ble fraktet til Ullevål sykehus, men erklært død etter kort tid.

Politiet kommer trolig ikke til å gi noe mer informasjon om saken før utpå dagen onsdag.

