Tre uker siden sist: I dag viste solen seg endelig i Oslo

En stor, gul kjenning dukket opp for første gang på lenge på årets korteste dag. Og samme dag oppsto et spesielt fenomen på himmelen.

Solnedgang på Aker Brygge. Foto: Morten Uglum

21. des. 2020 17:20 Sist oppdatert nå nettopp

På årets korteste dag, 21. desember, tittet solen omsider frem i hovedstaden. Mens Trondheim har hatt sol nesten hver dag denne måneden, må vi tilbake til 1. desember for å finne forrige registrering av solskinn i Oslo.

Hvorfor har den store gule vært borte så lenge?

– Det skyldes værforholdene, mye skyer og tåke ødelegger, sier Elin Lundstad hos Meteorologisk institutt.

Sollys frigjør endorfiner i kroppen, som gjør at vi blir i bedre humør. Solen viste seg imidlertid ikke så lenge. Ifølge målingene Meteorologisk institutt gjør på Blindern, var det sol bare i litt over én time.

Men den vil vise seg igjen frem mot jul, ifølge instituttet:

Lengre dager

Mandag er det vintersolverv. Nå vil Jorden bevege seg på en måte som gjør at vår del av planeten kommer mot solen.

Fra tirsdag blir dagene lengre, litt etter litt. Mens solen skal gå ned klokken 15.13 på lille julaften, går den ned ett minutt senere på julaften.

På nyttårsaften går solen ned ytterligere seks minutter senere.

Foto: Bjørge, Stein Oscarshall på Bygdøy har endelig gullfarget bakgrunn etter uker i tåken. Også i Asker dukket den opp, her utenfor et nedlagt busskur.

Sjeldent fenomen i verdensrommet

På samme dag som vintersolverv, og dagene fremover, kan man også få øye på et sjeldent fenomen i verdensrommet.

Fra mandag ettermiddag vil Saturn og Jupiter være så nærme hverandre som de nesten aldri er.

Hvorfor er det så spesielt?

– Det er ingen som har sett dette på Jorden siden 1226, da Håkon Håkonsson regjerte i Norge, forteller fagsjef for romforskning ved Norsk romsenter, Pål Brekke.

Fenomenet kan sees i klarvær fra Trondheim og sydover de neste tre-fire dagene, etter solnedgang.

Aftenpostens fotograf tok dette bildet av Saturn og Jupiter rundt klokken 17.30 mandag. Foto: Stein Bjørge

– For å få det med deg må du være et sted der du vanligvis kan se solnedgangen, for eksempel opp mot Ullernåsen og Holmenkollen i Oslo. Se mot syd-øst, forklarer Brekke.

Og det er ikke så mye utstyr som skal til. Med det blotte øye vil det se ut som én stor stjerne. Med en liten kikkert vil man se at de er to planeter, veldig nærme. Neste gang det blir mulighet for det samme er først i 2080.