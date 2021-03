Raymond Johansen trygler Oslos befolkning om å ta ansvar

Raymond Johansen mener Oslos befolkning slurver med smittevernreglene. Her er oversikten over de nye tiltakene i kommunen.

De muterte virusvariantene er grunnen til smitteøkningen i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Olav Olsen

9. mars 2021 12:51 Sist oppdatert nå nettopp

Det var en alvorstynget Raymond Johansen som møtte pressen tirsdag.

– Situasjonen i Oslo er nå svært alvorlig. De muterte variantene har endret spillereglene. De grepene vi har tatt nå som har virket gang på gang ser ikke lenger ut til å fungere, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Tirsdag ettermiddag redegjorde byrådsleder Raymond Johansen om nye tiltak i Oslo. Helsebyråden og skolebyråden i Oslo var også til stede.

Det har den siste tiden vært økt smitte i landet. 70 prosent av smittetilfellene er registrert i Oslo og Viken.

– Den muterte virusvarianten utgjør 70 prosent av tilfellene i disse områdene. Den har større spredningsevne og gir sannsynligvis større risiko for alvorlige forløp og sykehus innleggelser, sa Erna Solberg under en redegjørelse om koronasituasjonen tirsdag formiddag.

Dette er de nye tiltakene i Oslo:

Barnehager og grunnskoler går over til rødt nivå

Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge blir avlyst. Fritidsaktiviteter for barn er lov med inntil 10 personer. Dette forutsetter at det er mulig å holde 1 meters avstand.

I tillegg videreføres de tiltakene som allerede er innført

Tiltakene gjelder fra 10. mars og varer frem til 25. mars.

Oslo har allerede vært sosialt nedstengt siden november. Blant annet har det vært full skjenkestopp i hovedstaden. Foto: Siri Øverland Eriksen

Her er en oversikt over tiltakene som allerede er innført. De ble innført i 28. februar.

Rødt nivå innebærer ikke stengte skoler, men større grad av hjemmeundervisning.

Raymond Johansen holdt pressekonferanse tirsdag i forbindelse innføring av nye tiltak i kommunen. Foto: Olav Olsen

Trygler Oslos befolkning om å ta ansvar

Johansen ba Oslos befolkning om å nå møte færreste mulig, unngå besøk hjemme, ha færrest mulig nærkontakter og ha mest mulig avstander til de man møter.

Han var klar på at en del av grunnen til at smitten nå øker er fordi folk slurver med smittevernreglene.

– Sosiale samlinger bør nå unngås helt. Hvis du er ung eller eldre og du stadig møter folk i private hjem til middager eller sosiale sammenheng kan du bidra til at smitten spres. Hvis du takker nei bidrar du til at vi får slått ned smitten, sa Johansen.

Johansen sier tallet som sier mest om den alvorlige situasjonen er økningen i antall innleggelser.

På tre uker har antallet innleggelser på sykehus i Oslo og på A-hus gått fra 18 til 76 pasienter.

Smitten økt med 300 prosent

– Det er det muterte viruset som er bakgrunnen for den sterke økningen, det er det ingen tvil om, sier helsebyråd Robert Steen på pressekonferansen.

Oslo har over en periode hatt høye smittetall. Det er registrert 293 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er godt over dobbelt så mange som samme dag i forrige uke og det nest høyeste døgntallet til nå i Oslo.

Fra uke 6 til uke 9 i år har smitten økt med nesten 300 prosent, sier helsebyråd Robert Steen.

Spesielt er smittespredningen alvorlig blant de unge, i aldersgruppen 13–19 år. Fredag var det 12.000 elever som hadde hjemmeskole på grunn av sykdom og karantene.

Forrige uke var det lang kø for å ta koronatest vedtestsenteret på Adamsstuen. Foto: Heiko Junge

Testet 7000 mennesker på en dag

Det testes også mer enn noen gang. I går, mandag 08. mars, ble 7000 osloborgere testet. I gjennomsnitt har de gjennomført 4600 tester hver eneste dag de siste 14 dagene.

Smittetrykket er klart høyest i Grorud bydel med 765 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er mer enn fire ganger så høyt som i Ullern bydel, der tallet er 179, som ligger lavest av bydelene i Oslo.

På Stovner er tallet 690 og i Alna bydel er det registrert 670 smittede per 100.000 innbyggere.

Totalt er 21.762 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

– Veien ut er vaksinering

Joahansen peker på at de muterte virusvariantene har gjort det mye vanskeligere å slå ned smitten i denne runden. I forrige uke fikk over 1.300 påvist korona i Oslo, det største tallet noensinne.

– En stor del av byens befolkning kan være vaksinert til sommeren. Men det hjelper oss ikke akkurat nå, sier Johansen.

Helsebyråden var likevel opptatt av at vaksinene er veien ut av pandemien.

Per 8. mars var det satt 65 400 vaksinedoser i Oslo. De vaksinerer nå personer i aldersgruppen 75–84 år. I løpet av denne uken vil nær halvparten av disse være vaksinert.

– Vaksineringen går for sakte. Oslo har kapasitet til å vaksinere langt flere, men vi mangler vaksiner. Det er mye usikkerhet knyttet til vaksinene, sier Steen.

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, var opptatt av at pandemien går sterkt utover barn og unge. Foto: Stian Lysberg Solum

– Regjeringen må komme med en krisepakke til barn og unge

Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), uttrykte bekymring for at tiltakene i Oslo kan ha alvorlige konsekvenser for barn og unge, særlig ett år inn i pandemien. På tirsdagens pressekonferanse ble det klart at skoler og barnehager i Oslo går over på rødt nivå.

– I det øyeblikket smittesituasjonen tillater det, vil barn og unge være de første som får nye lettelser igjen, sier Thorkildsen.

Hun understreker at rødt nivå ikke er synonymt med stenging:

På skolene betyr rødt nivå en kombinasjon av undervisning på skolen og hjemme.

For barnehagene betyr rødt nivå kortere stengetid og mer inndeling i grupper.

Barna som er i en ekstra vanskelig situasjon, skal fortsatt få et godt tilbud på skolen.

Skolebyråden håper barn klarer å se senere at selv om situasjonen er tung, bidrar de til å stoppe smitten.

Hun mener regjeringen har et ansvar for å komme med en krisepakke til barn og unge.

– Neste år blir et reparasjonsår, men vi må ikke lure oss til å tro at det blir med det ene året, sier Thorkildsen.

Hun sier at barn og unge yter ekstra mye i pandemien.

– Dere kan være stolte av dere selv, avsluttet hun.