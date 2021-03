Skyhøy smitte blant unge i nordøst. Sender hjem nesten 1000 elever hver dag.

Vestli skole i Stovner bydel måtte stenge da over 500 elever havnet i karantene. Bydelen har et smittetrykk på over 1000 koronasmittede pr. 100.000 innbyggere. Men smittetrykket blant bydelens unge er mer enn dobbelt så høyt. Foto: Siri Øverland Eriksen