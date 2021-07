Stort tilbud av sommeraktiviteter

Oliver Hill (til venstre) og Anton Udon på graffitikurs på Trosterud fritidsklubb. Foto: Paal Audestad

Omfattende aktivitetstilbud for barn og unge i Oslo i sommer.

– Han spurte meg om jeg ville være med. Og så syntes jeg det hørtes kult ut, forteller Anton Udon (10) til Aftenposten.

Han peker på vennen Oliver Hill (10).

– Jeg har vært interessert i graffiti en stund. Derfor meldte jeg meg på dette kurset, sier han.

Torsdag forrige uke arrangerte Trosterud fritidsklubb graffitikurs.

Det var tydelig at de to vennene syntes det var gøy å slå seg løs med sprayboksene.

Bevegelsene var kjappe og energiske, i likhet med musikken som pumpet ut av en svart høyttaler i rommet.

Stor pågang

Denne sommeren har flere av bydelene i Oslo et omfattende tilbud med kurs, turer og fritidsklubber som er åpne.

– Vi har hatt veldig stor pågang, forteller Arya Keshvari, områdeleder for fritidstilbudet på Trosterud og Haugerud.

– På kurs med plass til 20 deltagere har vi flere ganger hatt 100 påmeldte. Da lager vi ventelister.

– Jeg skal være hjemme i sommer. Og så kanskje en tur på hytta, sier Anton Udon. Foto: Paal Audestad

I tillegg er fritidsklubben åpen gjennom hele sommeren.

– Vi har forsøkt å få til så mye som mulig i år. Særlig ting man ikke kan gjøre hjemme. Det har vært stor interesse, sier assistent Frida Greiner.

Lovet et bedre tilbud

Oslo kommune har mottatt mer enn 54 millioner kroner i tilskudd til sommerskole i år.

I mars skrev Aftenposten om at sommerskoletilbudet var skjevt fordelt mellom bydelene i Oslo.

Det gjaldt særlig for barn i bydel Alna, der Trosterud ligger.

Inga Marte Thorkildsen (SV), byråd for oppvekst og utdanning, lovet da at barna i bydel Alna skulle få et bedre tilbud.

Det mener hun at byrådet har klart.

– 17 millioner kroner er gitt fra byrådet til bydelene, idretten og frivilligheten, sier hun.

– Vi forsøker å gi dem som møter opp en så fin tid som mulig, sier assistent Frida Greiner på Trosterudklubben. Foto: Paal Audestad

I tillegg har 37 Oslo-skoler fått midler til egne, lokale sommertilbud (se fakta).

Det er statlige midler kommunen har valgt å fordele til barn og unge.

– Det blir en slags utvidet sommerskole. Mange barn og unge har hatt et tøft år, så det er viktig for oss å fylle sommeren med glede, fellesskap og læring, sier Thorkildsen.

Fakta Disse skolene har fått midler til lokale sommertilbud: 5.–7. trinn: Sjøskolen

Vahl skole

Gamlebyen skole

Bryn skole

Disen skole

Marienlyst skole

Stenbråten skole

Tiurleiken skole

Haugenstua skole

Tonsenhagen skole

Lindeberg skole

Furuset skole

Fernanda Nissen

Vollebekk skole

Nordtvet skole

Kringsjå skole

Sykehusskolen

Rødtvet skole 8.–10. trinn: Granstangen skole

Haugerud skole

Skøyenåsen skole

Nordseter skole

Midtstuen skole

Groruddalen skole

Frydenberg skole

Rommen skole

Skullerud skole

Marienlyst skole

Hauketo skole

Lofsrud skole

Jordal skole

Ellingsrud skole

Haugenstua skole

Lindeberg skole

Nordpolen skole

Vollebekk skole Utdanningsetaten opplyser at hvilke tilbud som gjennomføres er avhengig av påmelding og bemanning. Kilde: Utdanningsetaten Vis mer

Tilbudene er gratis og tilgjengelig for alle.

– Det har vært viktig for oss å få med så mange som mulig, sier byråden.

– Hva er ditt tips til en ungdom som kjeder seg i sommer?

– Flere bydeler har laget egne apper som inneholder alt av informasjon om fritids- og aktivitetstilbud. I tillegg sprer de informasjon på Instagram, Facebook og bydelens hjemmesider. Der får man god oversikt over hva man kan gjøre, sier Thorkildsen.

Mange unge vil jobbe

For det kan hende det er noen synes de får for mye tid i sommer.

I juni skrev Akers Avis Groruddalen at mange ungdommer vil ha sommerjobb, men at tilbudene er for få.

Shad Omed (17) er en av de heldige som har fått et tilbud om jobb.

På musikkrommet på Trosterud fritidsklubb tar han imot barn som vil lage musikk eller podkast.

– Jeg er veldig glad for å ha fått jobb her, sier han.

Kursene på Trosterud er populære. I tillegg gir de flere ungdommer sommerjobb. Foto: Paal Audestad

– Det var mange søkere, forteller områdeleder Keshvari.

Det til tross for at antallet kommunale sommerjobber ifølge byråd Thorkildsen er høyere enn noensinne.

– Vi ser at behovet er veldig stort, sier hun.

På Trosterud har bydelen et godt samarbeid med de lokale bedriftene og butikken, sier Keshvari.

– Så det er mange ungdommer her som har fått jobb gjennom det lokale næringslivet, forklarer han.

Aktiv sommer

To uker av sommerskolen i Oslo er allerede gjennomført. Men fortsatt er det noen ledige plasser i august.

– Vi har hatt tilbud på 55 ulike kurssteder over hele byen, og elevene har deltatt på lærerrike og fysiske aktiviteter hver dag, sier rektor Ewelina Knutsen.

Hun forteller at tilbakemeldingene på kursene fra de foresatte er gode.

Kelly Sofia Høst Pope (10) er en av dem som allerede har vært på sommerskole.

Kelly Sofia Høst Pope har mange planer for sommeren. Foto: Paal Audestad

– Og så skal jeg gjøre mange andre aktiviteter i sommer, forteller hun, mens hun sprayer en rosa figur på veggen på Trosterud fritidsklubb.

Det blir aktiviteter med Lambertseter svømmeklubb og flere aktiviteter på Trosterud.

Leder for graffitikurset og kunstlærer Radwan Baki mener barn og ungdom trenger aktivitet:

– Særlig denne sommeren, etter koronaen, tror jeg det er veldig viktig.