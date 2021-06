Oslo blar opp rekordbeløp for Veterinærhøgskolen

Byrådet blar opp 1,35 milliarder kroner for å sikre seg store deler av Veterinærhøgskolen på Adamstuen. Skoler, flerbrukshall, park og bibliotek skal erstatte kuer og hester.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) var alle strålende fornøyde over å kunne fortelle at de har sikret seg den gamle Veterinærhøgskolen. Foto: Tomm W. Christiansen

39 minutter siden

– Dette er jo en indrefilet på alle mulige måter. Da vi fikk muligheten til å kjøpe, måtte vi gjøre det, sier en smørblid byrådsleder Raymond Johansen (Ap), mens han tar inn synet av den staselige parken og de klassiske skolebygningene.

Det har ligget i kortene lenge. I dag vedtok byrådet å gå inn for å kjøpe over 50 mål av kremtomten et godt steinkast fra byrådslederens egen bolig. Eiendommen de sikrer seg utgjør tre fjerdedeler av det totale anlegget og tilsvarer syv fotballbaner.