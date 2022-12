Fryktet flere døde unge mennesker både i og utenfor bunkeren

Redningsmannskapene fant flere bevisstløse personer utenfor bunkeren på St.Hanshaugen. – Vi hadde en forståelse av at vi potensielt hadde flere døde unge mennesker, både utenfor og også inne i grotten, sier første politi på stedet.

Selv flere timer etter at aggregatene var skrudd av inne i bunkeren måtte brannmannskapene bruke pusteluft på stedet. Flere av festdeltakerne måtte behandles for kullosforgiftning.

Stine Barstad Journalist

5. des. 2022 08:42 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Politibetjent Kristian Bjørberg var i den første patruljen som kom til stedet.

De kjørte tilfeldigvis forbi da de ble vinket på av en mann som virket «tydelig stresset».

– Han sa vi måtte kjøre til «grotten» og at det var en bevisstløs jente der, sier han.

Litt lengre borte i gaten så de noen personer som kom bærende på en bevisstløs jente. Mens de undersøkte henne, ble det båret ytterligere to bevisstløse personer ut av en liten åpning oppe i skråingen.

De trodde først det dreide seg om overdoser. Men etter at han tok seg inn i brunkeren og oppdaget aggregatene, skjønte han det kunne dreie seg om kullosforgiftning.

Han så flere bevisstløse personer inne i bunkeren, som han beskrev som «stappfull».

– Hadde potensielt flere døde unge mennesker

På et tidspunkt lå det fem-seks bevisstløse personer på gresset utenfor.

– Vi hadde en forståelse av at vi potensielt hadde flere døde unge mennesker, både utenfor og også inne i grotten, sier han.

Minst 100 personer deltok på festen i den nedlagte bunkeren.

Ifølge målinger brannvesenet har gjort senere, kan kullosnivåene fra aggregatet som ble brukt ha vært så høye at fem minutter innerst i grotten kunne vært dødelige.

Døren inn til rommet der aggregatet sto, skal ha vært forsøkt tildekket med plastsekker og gaffatape. Men det var ikke tett. Og da folk begynte å falle om inne på festen, sto døren åpen.

25 personer ble behandlet på sykehus etter festen. To unge menn i starten av 20-årene sliter fortsatt med alvorlige hjerneskader.

Politibetjent Line Granly bisto evakueringen inne i bunkeren. Hun beskriver hvordan hun måtte løfte og dytte bevisstløse personer ut av den lille luken oppe på veggen.

Hun sier hun måtte ta i bruk «utestemme» i trengselen rundt utgangen.

– Jeg sa at vi skal få ut alle, og at vi ikke går før alle er ute. Det var ikke panikk, og det skal vi være glade for. Det kunne blitt skummelt, sier hun.

– Alle dørene var åpne

Også politibetjent Stian Åsmund Veie var i den første patruljen på stedet. Han sier han fikk beskjed om at det kunne være flere personer innerst i grotten. På veien innover måtte han tråkke over flere bevisstløse personer som fikk hjelp.

– Jeg gikk helt uforhindret til det innerste rommet. Alle dørene var åpne på min vei. Jeg mener å huske at det lå noe plast liggende på utsiden ved en sånn mellompassasje, sier han.

Måtte ikke sovne

Festen førte til massiv utrykning fra nødetatene. Ifølge politibetjent Maiken Kavli, som koordinerte etterforskningen på åstedet, rykket 14 politipatruljer, ti ambulanser og fem brannbiler med tilsammen 17 mann ut til stedet.

Hun fikk beskjed om at rundt 200 personer hadde vært i bunkeren.

– Jeg fikk beskjed om at hvis de legger seg og sovner uten å ha blitt undersøkt, kan de dø i løpet av natten. Da husker jeg at jeg skjønte alvoret, sa hun i retten.

Hun sier politiet søkte etter skadede personer i området rundt festen. Men det var en umulig oppgave å lokalisere alle som hadde deltatt og blitt utsatt for den giftige kullosen.

Nekter straffskyld for kullosforgiftning

To menn på 26 og 28 år er tiltalt etter den livsfarlige festen.

De to har erklært seg skyldige i å ta seg ulovlig inn i grotten, og delvis skyldige i grove brudd på brannvernlovene. Men begge nekter for uten vilje å ha forårsaket kullosforgiftning som satte andres liv og helse i fare.

– Jeg føler ansvar for at jeg har bidratt til festen. Men ikke for ulykken, sa den tiltalte 26-åringen da han ga sin forklaring sist uke.