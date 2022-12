– Hvis de legger seg og sovner uten å bli undersøkt, kan de dø i løpet av natten

Redningsmannskapene fant flere bevisstløse personer utenfor bunkeren på St.Hanshaugen. Etterforskningslederen fikk beskjed om at det stod om liv.

Brann- og redningsetaten på vei inn i bunkeren i etterkant av festen.

Stine Barstad Journalist

5. des. 2022 08:42 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Da brannvesenet kom til bunkeren rett etter klokken 4 natt til 30. august for to år siden, lå bevisstløse personer «strødd» utenfor.

Ifølge målinger brannvesenet har gjort senere, kan kullosnivåene ha vært så høye at fem minutter innerst i grotten kunne vært dødelige.

Festen førte til massiv utrykning fra nødetatene. Ifølge politibetjent Maiken Kavli, som koordinerte etterforskningen på åstedet, rykket 14 politipatruljer, ti ambulanser og fem brannbiler med tilsammen 17 mann ut til stedet.

Hun fikk beskjed om at rundt 200 personer hadde vært på stedet.

– Jeg fikk beskjed om at hvis de legger seg og sovner uten å ha blitt undersøkt, kan de dø i løpet av natten. Da husker jeg at jeg skjønte alvoret, sa hun i retten.

Hun sier politiet søkte etter skadede personer i området rundt festen. Men det var en umulig oppgave å lokalisere alle som hadde deltatt på festen og blitt utsatt for den giftige kullosen.

25 personer ble behandlet på sykehus etter festen. To unge menn i starten av 20-årene sliter fortsatt med alvorlige hjerneskader.

Nekter straffskyld for kullosforgiftning

To menn på 26 og 28 år er tiltalt etter den livsfarlige festen.

De to har erklært seg skyldige i å ta seg ulovlig inn i grotten, og delvis skyldige i grove brudd på brannvernlovene. Men begge nekter for uten vilje å ha forårsaket kullosforgiftning som satte andres liv og helse i fare.

– Jeg føler ansvar for at jeg har bidratt til festen. Men ikke for ulykken, sa den tiltalte 26-åringen da han ga sin forklaring sist uke.