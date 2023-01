Arfan Bhatti siktet for medvirkning til grov terror

Den kjente islamisten Arfan Bhatti er siktet for fem forhold etter masseskytingen i Oslo.

Arfan Bhatti (til venstre) skal nå være i storbyen Lahore i Pakistan. Bildet av Bhatti ble tatt kort tid etter at han kom til Pakistan i juni i fjor. Zaniar Matapour er siktet for selve skytingen i Oslo i fjor sommer.

Det sier politiadvokat Børge Enoksen i Oslo politidistrikt til NRK.

Bhatti er blant annet siktet for medvirkning til grov terror. Maksimalstraffen for denne siktelsen er 30 år.

Enoksen sier til NRK at Bhatti også er siktet for fire andre forhold.

Det er medvirkning til drap, medvirkning til drapsforsøk, terrorforbund og drapsforbund.

Bhatti dro til Pakistan i juni i fjor, og ble pågrepet der kort tid etter at han ble siktet for medvirkning til masseskytingen i Oslo.

Årsaken til at siktelsen er så omfangsrik, er det såkalte spesialitetsprinsippet, sier Enoksen til NRK.

Det skal sikre at en person ikke blir utlevert for et forhold, og straffeforfulgt for et annet.

– Da vi begjærte ham utlevert måtte vi sikre oss at de mulighetene vi så for oss som kunne bli aktuelle ved en straffeforfølging av ham ble omhandlet av siktelsen, sier Enoksen til NRK.

Fakta Masseskytingen i Oslo Natt til lørdag 25. juni skjøt og drepte Zaniar Matapour to personer og skadet 21. Angrepet skjedde utenfor utestedene Pers på hjørnet og London pub. PST tror at skeive var målet for masseskytingen og vurderte tidlig skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. En av politiets hypoteser er at det var et angrep rettet mot homofile, 25. juni skulle den årlige Pride-paraden arrangeres. Fire personer er siktet i saken. I tillegg til Matapour er Arfan Bhatti og to andre menn siktet. Matapour er siktet for selve skytingen, mens de tre andre er siktet for å ha medvirket til angrepet. Vis mer

Matapour siktet for skytingen

– Jeg har ingen kommentar til saken, sier Svein Holden til Aftenposten, som er oppnevnt som Bhattis forsvarer.

Han vil hverken kommentere om han har vært i kontakt med Bhatti eller når han eventuelt kommer til å si noe etter den oppgraderte siktelsen.

Bhatti har tidligere sagt at han nekter for å ha noe som helst med saken å gjøre.

Aftenposten skrev tidligere i januar at Arfan Bhatti har fortalt at han snakket med siktede Zaniar Matapour fem dager før masseskytingen i Oslo.

To gjester på utestedet Pers på hjørnet ble drept da en person skjøt mot dette utestedet og London pub. Norsk-iranske Zaniar Matapour (43) ble lagt i bakken av publikum kort tid etter skytingen, og han er nå siktet ugjerningen.

Da angrepet skjedde, var Bhatti i Pakistan. Han ble siktet for medvirkning til skytingen tre måneder senere.

Han ble samtidig etterlyst internasjonalt. Politiet mener Bhatti, på en eller annen måte, har hjulpet gjerningsmannen Zaniar Matapour da han gikk til angrep. Matapour har ikke forklart seg.

Angrepet i Oslo fant sted nesten tre uker etter at Bhatti reiste til Pakistan. Derfra skal Bhatti ha hatt telefonisk kontakt med Matapour. Han skal ha forklart til pakistanske tjenestefolk at han snakket med Matapour så sent som 20. juni, altså fem dager før angrepet.

På direkte spørsmål fra tjenestefolkene om Bhatti hadde gitt Matapour oppdrag om å utføre et terrorangrep i Norge før han reiste til Pakistan, svarte Bhatti at han ikke hadde gitt Matapour et slikt oppdrag.

Han sier imidlertid at de ofte snakket sammen om «antimuslimske gjerninger» i Norge. Han sier Matapour heller ikke nevnte noe om det som skulle skje.