Det er bygget hele 72.000 boliger i Oslo siden 2000. Men hvor har Oslo vokst? Her, nord i Groruddalen, er det knapt bygget noen. Dette er de to eneste boligene i delbydelen Rommen. I delbydel Løren har derimot 4566 nye boenheter vokst frem. Det er størst vekst i hele byen. Byggebonanza i 23 år – her har det blitt bygget

Nylig la byrådet frem en plan for fremtidens boligbygging i Oslo. Politikerne mener at det er plass til så mye 120.000 nye boliger innenfor bygrensen. Disse fordeler seg over hele byen, og den såkalte Hovinbyen - det store industriområdet mellom Ensjø og Bjerke - pekes ut som den store reserven.

Den som tviler på at det kan være plass til så mange nye boliger i byen, kan nå få se hva som har skjedd siden 2000.