The New York Times: Ta badstue og se Munch hvis du er i Oslo

Dette mener The New York Times at turister bør gjøre på 36 timer i Oslo.

Badstuene løftes frem som en anbefalt aktivitet.

27.01.2023 08:14 Oppdatert 27.01.2023 08:26

Hva gjør du hvis du har halvannet døgn i Oslo?

Du prioriterer strekningen mellom Nasjonalmuseet i Vika og Bjørvika. I alle fall hvis du er reisereporter i The New York Times.

Avisen trekker frem at Oslo er gjennomført fornyet på kort tid.

Så hvordan bør turister oppleve hovedstaden?

Badstue, Munch, badstue, Munch

Du bør starte på Nasjonalmuseet, men hoppe over greske skulpturer og japansk keramikk.

Munch, Krogh og resten av den norske samlingen er viktigst, når du bare kan sette av et par timer på museet.

Deretter bør du ta badstue på Salt, før du spiser middag på Savage. Restauranten suste inn på Aftenpostens liste over de ti beste restaurantene i byen, da den ble anmeldt i november.

Etter en natts søvn bør du ta enda mer badstue. Denne gang på Sukkerbiten.

Det står ikke i avisens reisereportasje, men du bør huske å drikke vann.

Skøyter og aking

Deretter bør du besøke Deichman og handle i butikkene i området som kaller seg Oslobukta, lengst øst i Bjørvika.

For kvelden anbefales barer på St. Hanshaugen og rundt Tullinløkka.

Blir det litt for hipt? Slapp av! De gamle attraksjonene har ikke gått av moten.

Skøytetur på Spikersuppa og aking i Korketrekkeren står fortsatt på anbefalt-listen til The New York Times.

Ellers er det den nye delen av Oslo som står i sentrum.

«All thanks to fossil fuel wealth», bemerker en leser i kommentarfeltet.

