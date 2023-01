ABC-klinikken stenger permanent 4. mars

Etter 4. mars i år er det ikke lenger mulig å føde på den populære fødeklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS), ifølge tillitsvalgt.

Klinikken, som er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, har vært i drift i 25 år.

24.01.2023 10:59 Oppdatert 24.01.2023 12:04

Klinikken, som er landets mest kjente fødested for medikamentfrie fødsler, har vært i drift i 25 år. Nå er det slutt.

– Vi ble informert på et møte i morges med klinikkledelsen, sier tillitsvalgt og jordmor Kristin Bøhn til Aftenposten.

Møtet var klokken 8 tirsdag morgen med enhetens ansatte.

Bøhn sier at siste arbeidsdag blir 4. mars, siden klinikken allerede har helgestengt, og 6. mars er en mandag.

Begrunnelsen er at OUS skal spare penger.

Bøhn kaller det likevel «en desperat handling». Hun sier at alle tillitsvalgte var imot nedleggelse.

Også Anne Hauan Helle bekrefter nedleggelsen overfor Aftenposten. Hun er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Kvinneklinikken.

– Trist for de ansatte og en tragedie for de fødende, sier Helle.

OUS har tidligere opplyst at de står overfor store kutt i tiden som kommer.

Anders Bayer er kommunikasjonsrådgiver ved OUS. Han skriver til Aftenposten at det har vært møte med tillitsvalgte i går og allmøte for personalgruppen i dag. Saken skal endelig vedtas av ledergruppen i Kvinneklinikken torsdag.

– Gir minst konsekvenser for fødekvinner

Stenging av ABC-fødestuer gir minst negative konsekvenser for alle fødekvinner, skriver Dag Kristiansen i en e-post til Aftenposten. Han er rådgiver i kommunikasjonsstaben til OUS, og viser til at beslutningen om stenging er basert på innholdet i tre risiko- og sårbarhetsanalyser som er foretatt av fagfolk ved Fødeavdelingen.

– Med 1100 færre fødsler det siste året og mangel på jordmødre må vi bruke fagfolkene våre på færre fødestuer, opplyser Miriam Nyberg, leder av Fødeavdelingen ved OUS.

Hun fortsetter:

– Selv om fødselstallet er fallende, er kompleksiteten i fødepopulasjonen i Norge økende, blant annet ved at flere fødsler må igangsettes.

ABC-enheten er spesialisert på en selektert gruppe av friske fødende, ifølge Nyberg.

– Stenging av de tre fødestuene på ABC-enheten er det som gir minst negative konsekvenser.

Hun understreker at det i dag er 15 fødestuer ved Ullevål sykehus og fem ved Rikshospitalet.

– Vi går fra 20 til 17 fødestuer og vil fortsatt ha stor kapasitet, sier Nyberg.

Hun legger til at OUS fortsatt trenger alle jordmødre, og at hun håper de som har arbeidet ved ABC-enheten vil bidra til å styrke tilbudet med naturlige fødsler i den ordinære fødeavdelingen.

– Stort tap

Flere politikere reagerer på nyheten.

– Det er med stort sinne at vi ser at ABC- klinikken skal legges ned. Dette er et stort tap for de fødende, familiene og de ansatte på klinikken.

Det sier Aina Stenersen (Frp), bystyremedlem i Oslo.

– Dette er i strid med politiske føringer fra bystyre om å prioritere fødselsomsorg i Oslo. Vi ser gang på gang at spesialiserte tiltak legges ned i spesialisthelsetjenesten, og helseministeren svikter stort, sier hun.

Også Marit Vea i Venstre reagerer.

– Det er ufattelig at helseministeren kan stå å se på at sykehusledelsen overkjører både kvinner, jordmødre og alle faglige råd, sier hun.

Ifølge Vea er det eneste OUS har oppnådd med nedbyggingen av tilbudet så langt, at enda færre jordmødre har sagt opp og at færre kvinner ønsker å føde på OUS.

– Jordmødrene på ABC har jevnt over mer enn 15 års erfaring. Det er et alvorlig sykdomstegn ved sykehuset når ledelsen aktivt gjennomfører tiltak som fører til at de beste fagfolkene slutter.

Hun legger til:

– Som Oslo-politiker er det dypt bekymringsfullt å måtte sitte å se på at fødetilbudet går opp i limingen uten at helseministeren ser ut til å ville løfte en finger.