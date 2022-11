MDG-topp går til konsulentbransjen

Rasmus Reinvang (MDG) hopper av og begynner i konsulentbyrået Footprint fra nyttår. Kommunens karanteneutvalg skal vurdere habiliteten hans.

Rasmus Reinvang, her foran Sæter Torg på Nordstrand, slutter som byrådssekretær for å bli senior manager i konsulentbyrået Footprint.

Rasmus Reinvang har lenge vært sentral i MDG i Oslo. Han har de siste årene vært byrådssekretær for byutviklingsbyråd Hanna Marcussen.

Han fungerte også som byråd under byrådens mammapermisjon. Reinvang meldte opprinnelig at han ønsket en topp-plassering på MDGs liste til bystyrevalget i høst. Så valgte han å trekke seg fra listen.

Også Hanna Marcussen har gjort det klart at hun trekker seg fra politikken.

Blir konsulent

Nå er det klart at han begynner i konsulentfirmaet Footprint, som er en del av Sopra Steria. Han skal jobbe med rådgivning knyttet til «å forløse det grønne skiftet», som han formulere det.

Her vil han få selskap av flere profilerte politikere, blant andre Trine Skei Grande (V) og Marthe Scharning Lund (Ap).

Mens Grande tilsynelatende er ute av politikken, ligger Scharning Lund an til en plass høyt oppe på Aps bystyreliste. Hun er også nevnt som en mulig ordførerkandidat.

Tar pause fra politikken

Reinvang bekrefter i en e-post at han begynner som «senior manager» i byrået etter nyttår. Jobbskiftet betyr ikke nødvendigvis at Reinvang er ute av politikken. «Jeg tar en pause fra politikken, men blir vara for MDG i bystyret til våren», skriver han.

Ifølge Footprints hjemmeside arrow-outward-link har de Oslo kommune på kundelisten. Med sin fartstid sentralt i kommunen vil det si at han fort kan få problemer med habiliteten.

Han svarer slik på om dette er en problemstilling:

«Jeg har rapportert jobbskiftet til karanteneutvalget, som skal vurdere dette», skriver han.

Reinvang har tatt fri fra jobben som byrådssekretær til han starter i ny jobb 1. januar.