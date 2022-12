Får kritikk for å droppe fyrverkeri i Oslo: – Unødvendig humørløst

Oslo kommune dropper fyrverkeri på nyttårsaften. Høyresiden i Oslo vil gjeninnføre tradisjonen om de vinner valget.

Oslo kommune har tidligere pleid å ha offentlig fyrverkeri på Langkaia. I år er fyrverkeriet avlyst, blant annet av hensyn til dyrene. Bildet er fra nyttårsaften 2018.

30. des. 2022 15:56 Sist oppdatert nå nettopp

Det ligger an til en rolig nattehimmel over Oslo sentrum ved inngangen til det nye året. Som eneste storby har Oslo bestemt seg for å droppe kommunalt fyrverkeri nyttårsaften.

Kommunen har også bestemt at private bare får lov til å skyte opp raketter utenfor ring 2 og bare mellom klokken 18 og 02.00.

– Unødvendig humørløst, mener Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, om at det kommunale fyrverkeriet droppes.

Tidligere har Oslo kommune sørget for offentlig oppskyting ved Langkaia. Om Høyre vinner makten på Rådhuset neste år, vil fyrverkeriet komme på plass igjen.

Oslo Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, mener ordningen med kommunalt fyrverkeri har fungert godt.

– God ordning

– Dette er definitivt ikke den viktigste kampsaken vår, men vi synes det har vært en god ordning, sier Solberg.

– Et sentralt fyrverkeri ble innført for at en skulle unngå at folk skadet seg, og unngå brann og forsøpling. Det er gode og viktige argumenter. Uten et felles fyrverkeri frykter jeg at det vil bli mer fyrverkeri rundt i byen, også fra steder der det ikke er lov. Det vil gi flere skader, farligere situasjoner og mer forsøpling, sier han og legger til:

– Det er veldig lang tradisjon for å feire året på denne måten. Jeg tror mange setter pris på at kommunen gjør dette i kontrollerte former.

Også Frp i Oslo har reagert kraftig på at kommunen ikke tilbyr offentlig fyrverkeri i år. Frps gruppeleder i Oslo, Lars Petter Solås, garanterer fyrverkeri om de borgerlige vinner valget.

Oslos miljøbyråd, Sirin Stav (MDG), mener det er bedre ting å bruke penger på en fyrverkeri.

Vil bruke penger på varige ting

Det er byrådspartiene Ap, MDG og SV som sammen med Rødt har vedtatt å droppe fyrverkeriet.

– Det er bedre bruke pengene på ting som er varige og kommer alle til gode, og som ikke er til så stor skade for mennesker, dyr og miljøet, har miljøbyråd Sirin Stav (MDG) uttalt til NTB.

Siste oppskyting var i 2019. I 2020 ble fyrverkeriet avlyst på grunn av pandemien, og i 2021 var begrunnelsen økonomi. Årets fyrverkeri var budsjettert til å koste 500.000 kroner. Solberg mener Oslo har råd til dette.

– Oslos budsjett er på 70 milliarder kroner. Pengeveksten har vært enorm på andre områder. Det er rom innenfor Oslo kommunes budsjett for å sette av noen hundre tusen kroner til å gi mange mennesker den gleden det er å feire det nye året, mener han.

Forbudet mot fyrverkeri innenfor Ring 2 stiller imidlertid også Høyre seg bak. Solberg er også åpen for å se på andre måter å markere det nye året på. Han erkjenner at fyrverkeri kan være skremmende for dyr.

– På sikt kan vi se etter andre løsninger, som lasershow eller andre måter å feire på. Men å bare avvikle fyrverkeriordningen uten å ha et alternativ er unødvendig, mener han.

Til Aftenposten sier Stav at hun lever godt med at Høyre og FrP kaller det humørløst å ta hensyn til mennesker med krigstraumer, dyr og miljø.

– Mitt ønske er at Oslo skal bli den første byen i Norge som kan tilby folk et skikkelig drone- eller lasershow. Men dette er væravhengig og kostbar moro. I en dyrtid hvor alle må spare penger, prioriterte ikke bystyreflertallet å sende skattebetalerens penger bokstavelig talt opp i røyk, sier Stav.

Pyroteknikere får skyte opp fyrverkeri

– Vi frykter ikke at det vil være mer ulovlig oppskyting av fyrverkeri på nyttårsaften, sier Sigurd Folgerø Dalen til Aftenposten.

Han er kommunikasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat.

Dalen mener det alltid vil være noen som ikke forholder seg til reglene.

– De tror jeg nok vil bryte reglene helt uavhengig om det blir offentlig fyrverkeri eller ikke, sier han.

Tre aktører har fått tillatelse til avfyring av fyrverkeri på nyttårsaften. Den ene er innenfor forbudssonen og vil finne sted på skateparken Skur 13 på Filipstad. De to andre er fotballbanen på Lilleakerveien og Ole Deviks vei 17 på Etterstad.

– Disse avfyringene vil utføres av profesjonelle pyroteknikere, sier Dalen.

Han har følgende råd til byens innbyggere: