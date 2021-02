Ballonger, musikk og yrende folkeliv ved Kadettangen lørdag. Ingen gikk gjennom isen.

Alt gikk strålende på fjordisen i Bærum lørdag. Ingen havnet i vannet, beredskapen var styrket og folk storkoste seg.

Redningsselskapets luftputebåt var betryggende til stede ved Kadettangen. Pilot Stein Erik Aannerud (i midten) har 250 timers opplæring i å styre den avanserte båten. Hasse Lindmo (t.h) er fornøyd med at folk er interessert i å lære trygg ferdsel på isen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

6. feb. 2021 19:40 Sist oppdatert nå nettopp

Redningsselskapets luftputebåt «Isvekteren» brummet trygt rundt på isen ved Kadettangen. Den var på farten fra tidlig morgen til solnedgang for å være en del av beredskapen. Og på land hadde Redningsselskapet stands der de informerte om trygg ferdsel på isen.

Forrige helg gikk ti personer gjennom isen. Politiet advarte mot utrygg is og ba folk trekke vekk. Denne lørdagen gikk alt veldig fint, ifølge operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt.

Luftputebåten var på farten hele dagen ved Kadettangen og i områdene der folk gikk på skøyter. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Det var ingen hendelser nødetatene måtte rykke ut på.

– Det virker som om folk har fulgt oppfordringen om å holde seg innenfor oppmerkede områder, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen.

Mange var nysgjerrige på luftputebåten, den eneste i sitt slag i Norge, vanligvis en del av beredskapen på Mjøsa.

Båten er spesielt designet for transport over is og vann i høy fart. Den tilbakelegger raskt flere kilometer på isen. Fra iskanten og mellom holmer og skjær patruljerte den i Bærumsskjærgården lørdag.

– Vi traff noen utenfor oppmerket område og snakket med dem, men tdette var folk som var godt kjent og hadde vært mye ute på isen, forteller fagansvarlig og redningsmann Lars Erik Hegna og pilot Stein Erik Aannerud.

Yrende folkeliv var det på sjøisen denne helgen også. Det ble feiret 50-årsdag med fakler og ballonger. Små og store svirret rundt på skøyter, andre gikk med staver og de minste ble dratt på kjelke. En tenåringsjente gjorde piruetter i solnedgangen. På det som sommerstid er en badeflåte satt folk og drakk kakao.

– Det har vært en fantastisk dag på sjøisen med tusenvis av mennesker her. Det er en helt ny fritidsaktivitet og en utrolig fin måte å bruke naturen på, sier Hasse Lindmo, kommunikasjonsdirektør i Redningsselskapet.

– Vi har sett bare smilende fjes. Det er mange som setter pris på fellesskap på store, åpne flater.

Unni Aagedal (med ballonger) feiret 50-årsdagen sin ute på isen. Fra venstre: Anne C. Blix, Marit B. Refvem, Tine Gagnum og Kari Sandvand. Foran på isen: Karianne Lunde. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Anna Rabe Likvern (15) danser på isen mens Andrea Odland (t.v.) og Nora Evans ser på. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Feiring og fart

Med Abba i høyttalerne, fakler og skøytedans ble Unni Aagedals 50-årsdag feiret til gagns. – Feiringen måtte jo skje ute nå. Hva er vel bedre enn her på isen? Og vi er nøye med å holde meteren, sier Aagedal.

Litt lenger bort glir tre venninner på skøytene sine. En av dem gjør flotte piruetter.

– Jeg har gått kunstløp i Bærum skøyteklubb i åtte år, men ikke nå lenger, sier Anna Rabe Likvern. Jentene er enige om at det er spesielt og fint å være ute på fjorden i solnedgangen, med Kalvøya som nærmeste nabo.

Luftputebåten til Redningsselskapet er også på plass i Bærumsskjærgården søndag. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Da det skumret, tok luftputebåten også kvelden og ble dratt opp på henger over natten. Men søndag er den tilbake igjen for å gi folk trygghet på isen.