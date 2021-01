Raymond Johansen: Ingenting som tilsier store lettelser

Byrådslederen Oslo sier de vil prioritere barn og unge når de skal vurdere hvilke smitteverntiltak som eventuelt skal myknes opp i Oslo fra torsdag. Men han vil ikke love noen store lettelser.

Raymond Johansen sier det er ingenting som tilsier at vi kan ha store lettelser i tiltakene i Oslo nå. Foto: Bjørge, Stein

Sigrid Gausen Journalist

18. jan. 2021 15:41 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag la regjeringen frem hvilke tiltak som skal gjelde i det ganske land fremover.

Selv om regjeringen myknet opp på noen av tiltakene, gjorde statsminister Erna Solberg det klart at kommuner med høyt smittepress kan ha strengere tiltak. Oslo innførte 6. januar egne koronatiltak og videreførte den sosial nedstengningen frem til 21. januar.

Nå ser byrådsleder Raymond Johansen at de vil prioritere barn og unge når de diskuterer nye tiltak. De nye tiltakene for hovedstaden vil bli klargjort på en pressekonferanse onsdag.

– Når vi vurderer hvilke tiltak som eventuelt kan mykes opp, vil vi prioritere barn og unge først. Gjennom hele pandemien har vi jobbet for å skåne barn og unge mest mulig, men smittesituasjonen har den siste tiden ført til strenge restriksjoner også for barn og unge. Jeg håper at situasjonen snart gjør det mulig med noen lettelser for barn og unge også i Oslo.

– Ingen store lettelser fremover

Likevel må Oslo-folk se langt etter store lettelser i tiltakene i byen. Johansen sier vi må se en større nedgang før de kan lette på tiltakene.

– Det er ingenting som tilsier at vi kan ha store lettelser i tiltakene i Oslo nå. Smittetallene har i starten av året vært veldig høye, og vi må se en tydelig nedgang over tid før det blir aktuelt med store lettelser, sier Johansen i en pressemelding.

Han sier at de vil vurdere situasjonen og se om dagens tiltak må videreføres, eller «om det er rom for å gjøre noen justeringer.

– Oslofolk bør uansett forberede seg på fortsatt strenge tiltak i de neste ukene.

De fleste tiltakene regjeringen innførte for hele landet fra i starten av året har allerede vært gjeldende for Oslo siden begynnelsen av november. Byrådet hadde i tillegg noen andre tiltak som skulle gjelde frem til 21. januar:

Forbud mot alle arrangement

Forbud mot innendørs fritidsaktiviteter, også for barn i barneskolealder og yngre

Anbefaling om at utendørs idrettsarrangementer utsettes

Fritidsklubbenes begrensede tilbud stengte

Alle virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter må holde stengt. Det gjelder blant annet kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller.

Ondag blir det klart om disse blir forlenget.

Johansen er fornøyd med at det ikke er store lettelser i de nasjonale tiltakene.

– Jeg er glad for at regjeringen i hovedsak viderefører de strenge nasjonale tiltakene. Vi vurderer nå situasjonen i lys av smittetallene og endringer i de nasjonale tiltakene, og vil på en pressekonferanse onsdag offentliggjøre hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo i tiden framover.

Statsminister Erna Solberg lettet på noen av de nasjonale tiltakene mandag. Men først onsdag vet vi hva som vil gjelde i Oslo. Foto: Morten Uglum

Solberg: – De må gjøre en vurdering uavhengig av hva vi gjør på nasjonalt nivå

På regjeringens pressekonferanse sa Erna Solberg at Oslos politikere må vurdere smitten i sin by, uavhengig av hva som gjøres på nasjonalt nivå.

– Når det gjelder skolen, så er smittetallene høye og i redegjørelsen så anbefaler vi at de som har høyt smittepress opererer med rødt nivå ved skolene.

Når det gjelder besøk i private hjem, sier Solberg at det er opp til Oslo-politikerne å bestemme hvilke tiltak man skal ha. Nasjonalt har det blitt åpnet for fem besøkende i private hjem.

– Det vil være mange, særlig i Oslo, som ikke kan ha fem gjester, sammen med familien, uten å bryte smittevernreglene. Det er trangboddhet som litt av utfordringen med stor smittespredning. Det gjør at noen av bydelene sliter med stort smittetrykk. Det er ikke bare språkbarrierer og andre ting, sier Solberg.

Mange har benyttet anledningen til å være utendørs i det fine januarværet i Oslo. Innendørs er det strenge restriksjoner. Foto: Bjørge, Stein

– Smittetallene er fortsatt sjefen i byen

Byrådsleder Raymond Johansen sier de siste smittetallene kan tyde på at de begynner å få kontroll på smitten byen så etter juleferien.

– Vi fikk et smittehopp etter jul og nyttår, blant annet som følge av julefeiring og at mange kom til Norge for å jobbe. Det var vi forberedt på, og derfor har vi hatt svært strenge tiltak nå de første ukene i januar. Det er vanskelig å konkludere ut fra noen få dagers smittetall, men de siste dagers tall kan tyde på at vi begynner å få kontroll over smitten.

Det siste døgnet har det blitt registrert 47 koronasmittede i Oslo. Det er 85 færre enn gjennomsnittet de foregående sju dagene, som var på 132 smittede per dag.

Johansen roser Oslo-innbyggerne og sier de har vært flinke til å følge råd og regler i den sosiale nedstengningen etter jul.

– Det betyr at tiltakene vi satt inn har virket, og at Oslo-folk har vært flinke til å følge råd og regler. Det er jeg veldig glad for.

Johansen er også fornøyd med å få på plass obligatorisk testing ved grensene.

– Det skulle vært på plass for lenge siden. Hadde regjeringen lyttet til alle vi som har tatt til orde for strengere tiltak mot importsmitte ville situasjonen sett mindre dramatisk ut enn den gjør. Forhåpentlig er nå tiltakene og systemene gode nok til at vi kan beholde kontrollen over situasjonen.