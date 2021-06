Frp varsler mistillitsforslag mot Lan Marie Berg

Frp i Oslo varsler mistillit mot byråd Lan Marie Berg etter høringen om milliardsprekken for Oslos nye vannforsyning. Berg nekter for å ha informert bystyret for sent.

Reservevannforsyningen inkluderer en tunnel fra Tyrifjorden til Oslo, og dette vannbehandlingsanlegget på Huseby. Nå ber byrådet bystyret om å øke kostnadsrammen med 5 milliarder kroner. Foto: Foto: Vann- og avløpsetaten

2. juni 2021 11:47 Sist oppdatert nå nettopp

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg tok ingen selvkritikk og avviste gjentatte ganger at hun har informert bystyret for sent da hun onsdag ble grillet i to timer om gigantsprekken på 5, 2 milliarder kroner for Oslos nye vannforsyningsprosjekt.

– Jeg mener jeg har gitt bystyret informasjonen raskt og korrekt, sa Berg under høringen, og understreket at det var viktig at hun fikk kvalitetssikret informasjonen før den kom til bystyret.

Det var hovedårsaken til at hun ikke varslet da Vann- og avløpsetaten anslo at prosjektet ville gå 3,4 milliarder kroner over budsjett i februar i år. Hun ville heller vente på en ny ekstern kvalitetssikring.

Det var også årsaken til at hun ikke varslet om at det var stor fare for at det ville komme store overskridelser da etaten informerte om dette allerede 18. desember i fjor.

Frp varsler mistillit

Dette er ikke godt nok, mener flere av partiene i opposisjonen. Frp varslet kort tid etter høringen at de vil fremme et mistillitforslag mot byråden.

– Begrunnelsen er et klart brudd på informasjonsplikten til bystyret, sier Camilla Wilhelmsen, gruppeleder i Oslo Frp, til Aftenposten.

Hun mener Berg burde varslet bystyret senest etter møtet 18.desember i fjor.

De andre partiene har så langt ikke konkludert i saken. Trolig vil det være Rødt som vil avgjøre Bergs skjebne.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud skriver i en SMS til Aftenposten at hun nå skal ta med seg sine inntrykk fra høringen videre til interne møter i Rødt.

«Jeg kommer ikke til å kommentere saken i media før vi har hatt våre interne møter», skriver hun.

Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg sier partiet trolig vil konkludere neste uke. Men mener byrådens begrunnelse for å ikke varsle bystyret om saken før 20. mai i år, er tynne.

– Vi får bekreftet at byråden har hatt informasjon om overskridelsene i lang tid, og vi opplever mange rare begrunnelser for hvorfor hun ikke kunne dele dette, sier Rygg.

Ingen møter før i mars i år

Gigantprosjektet som skal frakte drikkevann til Oslo fra Holsfjorden i Lier, er det største enkeltinvesteringen i Oslos historie. Denne skulle opprinnelig koste 12, 5 milliarder kroner. Nå har kostnaden økt til 17,7 milliarder.

Under høringen kom det blant annet frem at Berg ikke var i møte med Vann- og avløpsetaten om saken før 12. mars i år, selv om de første signalene om budsjettsprekk kom allerede i mars i fjor.

I mars i fjor gikk tilbudsfristen ut på den første store kontrakten i prosjektet. Direktør i Vann- og avløpsetaten (VAV) Anna Maria Aursund fortalte under høringen at etaten ble tatt på sengen over at tilbudene som kom inn var nesten én milliard kroner høyere enn kommune hadde tatt høyde for. I november kom en ytterligere smell da tilbudene på den neste store kontrakten var hele 1,5 milliarder kroner dyrere enn estimert.

-Jeg synes det er helt uforståelig at byråden ikke deltok på møter om saken før mars 2021, sier Rygg.

– Hvis du får informasjon om at et prosjekter har en så ekstrem kostnadsutvikling, så bør du jo umiddelbart ta et møte med etaten og se hva som kan gjøres. Og ikke minst vise at du er urolig for prosjektet og engasjert, sier Rygg.

Berg pekte på at hun i perioden januar 2020 til august 2020 var i foreldrepermisjon.

Hun pekte videre på at etaten fram til 18. desember mente de selv kunne håndtere overskridelsene innenfor styringsrammen. Dette ble bekreftet av direktør i etaten, Anna Maria Aursund, under høringen.

Berg mener hun gjorde rett i å vente med å informere bystyret til hun kunne legge frem et forslag til en ny kostnadsramme som var grundig gjennomarbeidet.

– På dette tidspunktet var det ikke åpenbart at økningen av kostnadsrammen var det eneste alternativet. Det måtte jeg vite før jeg gikk til bystyret og ba om en økt ramme, sa Berg under høringen.

Økte usikkerhetsmarginen

Vann- og avløpsetaten anslo i februar i år at prosjektet ville trenge 3,4 milliarder kroner mer. Flere av partiene i opposisjonen mener byråden senest på dette tidspunktet burde ha informert bystyret. Istedet valgte hun å hyre inn Holte Consulting for å kvalitetssikre etatens kostnadsanslag

VAV-direktøren uttalte under høringen at det ville være problematisk å gå ut med tallene i februar, blant annet fordi det kunna ha avslørt tilbudsprisene før en eventuell utlysning av ny konkurranse.

Da Holte Consulting kom med sin konklusjon i mai, mente de prosjektet trengte hele 5,2 milliarder kroner for å komme i havn. Dette fordi de hadde tatt høyde for enda mer usikkerhet i prosjektet, opplyste Kristian Mehus i konsulentfirmaet under høringen.

Rapporten konkluderte med at den kraftig prisøkningen i markedet var vanskelig å forutse. Ifølge rapporten vil prosjektet ikke bli billigere ved å avlyse konkurransen og starte på nytt, og Mehus advarte om at man da ikke vil rekke Matilsynets frist 1. januar 2028.

Opposisjonen mener imidlertid at verken Holte-rapporten eller høringen har gitt godt nok svar på den kraftig kostnadsutviklingen, og at det ikke er godtgjort at prisutviklingen i markedet sto for hele veksten.

Fakta Fakta om ny reservevannforsyning til Oslo Prosjektet innebærer å hente vann fra Holsfjorden i Lier kommune til Huseby, vest i Oslo.

Det skal sprenges en 19 kilometer lang tunnel gjennom Lier, Hole, Bærum og til Huseby.

Under Husebyskogen skal det bygges et nytt moderne vannbehandlingsanlegg. Det skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann.

Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å etablere forsyningen innen 1. januar 2028.

Oslos vannforsyning er ansett som svært sårbar. Nesten alle innbyggerne er avhengig av kun én vannkilde.

Prosjektet var opprinnelig anslått å koste 12, 5 milliarder kroner, men har økt til 17, 7 milliarder kroner.

Prosjektet skal finansieres gjennom vann- og avløpsgebyret. Den økte kostnaden vil for en ordinær husstand på det meste bety en årlig kostnadsøkning på ca. 360 kr i snitt i 2028. Vis mer