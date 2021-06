Opposisjonen mener Lan Marie Berg har satt bystyret i en «umulig situasjon» i vannforsyningssaken

Stort tidspress har preget bystyrets behandling av ny vannforsyning til Oslo. Opposisjonen anklager byrådet for trenering og for å ha holdt tilbake viktig informasjon.

Reservevannforsyningen inkluderer en tunnel fra Tyrifjorden til Oslo, og dette vannbehandlingsanlegget på Huseby. Nå ber byrådet bystyret om å øke kostnadsrammen med 5 milliarder kroner. Foto: Foto: Vann- og avløpsetaten

2. juni 2021 11:47 Sist oppdatert 6 minutter siden

Onsdag må miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) stille til høring i bystyret. Hun må forklare hvordan vannforsyningsprosjektet kunne gå på en budsjettsprekk på 5 milliarder kroner.

Gigantprosjektet som skal frakte drikkevann til Oslo fra Holsfjorden i Lier, er det største enkeltinvesteringen i Oslos historie. Denne skulle opprinnelig koste 12, 5 milliarder kroner. Nå har kostnaden økt til 17,7 milliarder. Byrådet viser til en uventet kraftig prisøkning i tunnelboremarkedet. Overskridelsen skal vedtas i av bystyret om bare to uker.

– Nok en gang kommer byråden i siste minutt med så store utfordringer i det som er Oslos største enkeltinvesteringer, sier gruppeleder for Frp i Oslo, Camilla Wilhelmsen, til Aftenposten.

Frps gruppeleder i Oslo, Camilla Wilhelmsen mener bystyret får lite tid til å behandle store saker. Foto: Monica Strømdahl

Hastebehandlet vedtak

I opposisjonen er frustrasjonen stor når det gjelder tidspresset de har vært utsatt for i behandlingen av vannverkssaken. Både da den ble vedtatt høsten 2019, og den korte tiden de nå får til å gå inn i den enorme budsjettsprekken.

Byrådet fremmet sak om prosjektet i oktober 2019, bare fem uker før varslede dagbøter fra Mattilsynet ville begynne å løpe. Mattilsynet truet med bøter på én million kroner pr. dag hvis ikke bystyret fattet et vedtak innen 20. november. Pålegget fra Mattilsynet kom i 2017.

– Vi måtte hastebehandle saken den gangen og hadde trengt mye mer tid til å gå inn det som er det største prosjektet i kommunens historie. Nå blir bystyret nok en gang bedt om å hastebehandle tidendes budsjettoverskridelse på samme prosjekt. Enda en gang uten å bli satt i posisjon til å få vurdert andre muligheter grundig, sier Wilhelmsen.

Ifølge sakspapirene må den største kontrakten, som blant annet inkluderer 19 kilometer lange råvanntunnelen fra Holsfjorden til Oslo, inngås senest i juli for å holde tidsfristene i prosjektet.

– Jeg har ikke ord for det. Det er utilbørlig, sier Wilhelmsen.

Gruppeleder Anne Haabeth Rygg anklager byrådet for å bevisst ha trenert saken til etter valget 2019.

– Dermed fikk bystyret ekstremt dårlig tid til å fatte beslutning. Den ble satt til første møte etter valget hvor alle representantene var nyvalgte i salen, sier Rygg til Aftenposten.

Fakta Fakta om ny reservevannforsyning til Oslo Prosjektet innebærer å hente vann fra Holsfjorden i Lier kommune til Huseby, vest i Oslo.

Det skal sprenges en 19 kilometer lang tunnel gjennom Lier, Hole, Bærum og til Huseby.

Under Husebyskogen skal det bygges et nytt moderne vannbehandlingsanlegg. Det skal kunne forsyne hele Oslos befolkning med rent drikkevann.

Mattilsynet har pålagt Oslo kommune å etablere forsyningen innen 1. januar 2028.

Oslos vannforsyning er ansett som svært sårbar. Nesten alle innbyggerne er avhengig av kun én vannkilde.

Prosjektet var opprinnelig anslått å koste 12, 5 milliarder kroner, men har økt til 17, 7 milliarder kroner.

Prosjektet skal finansieres gjennom vann- og avløpsgebyret. Den økte kostnaden vil for en ordinær husstand på det meste bety en årlig kostnadsøkning på ca. 360 kr i snitt i 2028. Vis mer

– En umulig situasjon

Det som vil avgjøre om bystyret har fortsatt tillit til Lan Marie Berg, er når hun fikk informasjon om overskridelsene og hva hun har gjort med den informasjonen.

Sakspapirene viser at de første varslene om at markedet var i utakt med forventningene, kom allerede 16. mars i fjor. Da kom tilbudene inn til den første store kontrakten, og de lå nesten én milliard kroner over kommunens anslag. Byrådet ble først varslet da revidert budsjett ble lagt fram 20. mai.

Lan Marie Berg sier byrådet ville kvalitetssikre varselet om kostnadsoverskridelser som kom i februar i år med en ekstern kvalitetssikrer før de informerte bystyret.

Opposisjonen mener de burde vært varslet langt tidligere.

Miljø- og samferdselspolitisk talsperson i Oslo Venstre Marit Kristine Vea mener det er alvorlig at de ikke har fått informasjonen før :

– Det gjør at vi har mistet anledningen til å gå inn i prosjektet, sier Vea.

Berg: – Kostnadsøkningen skyldes ikke dårlig tid

Miljøbyråd Lan Marie Berg avviser kritikken.

​- Det er knapt med tid i denne saken, fordi Mattilsynet har pålagt Oslo å ha en alternativ vannforsyning på plass innen 1. januar 2028. Knapphet på tid er aldri et gode i store prosjekter, men selve kostnadsøkningen skyldes ikke den knappe tiden. De økte kostnadene kommer av en prisøkning som vanskelig kunne vært forutsett, noe en ekstern rapport har slått fast, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

– Med så store summer og et så komplekst prosjekt, var det nødvendig med en ekstern gjennomgang av fagetatens vurderinger. Den eksterne kvalitetssikringen fikk vi 10. mai i år. Etter det brukte vi seks arbeidsdager på å legge frem en grundig sak, som satte bystyret i stand til å fatte en beslutning slik at Oslo får rent og trygt vann innenfor de svært korte tidsfristene Mattilsynet har pålagt oss, skriver Berg.

Ville sette nærmere på boremaskinvalg

Wilhelmsen sier hun med mer tid blant annet ville sett nærmere på valget om å bruke tunnelboremaskin (TMB) fremfor tradisjonell boring og sprenging av den 19 kilometer lange råvannstunnelen fra Holsfjorden til Oslo.

I rapporten fra kvalitetssikrerne i Holte Consulting pekes det på at det kunne ha kommet inn flere tilbud, dersom entreprisen ble sendt ut med boring og sprenging. Alle de seks tilbydere hadde samme leverandør på TBM. De faglige rådene i forkant var også delte i synet på hva som var best av TMB og boring og sprengning.

Wilhelmsen sier bystyret også burde fått tid til å se nærmere på om det var riktig å bytte kontraktstrategi midt i løpet, og gå fra en totalentreprise til en utførelsesentreprise. Dette løfter ansvaret for kostnadsoverskridelser fra entreprenøren over til kommunen.