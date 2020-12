Oslo Badstuforening vil ha badstue på Sognsvann

De hopper i havet sommer som vinter. Nå har Oslo Badstuforening fått én million kroner til flytende badstu på Sognsvann.

Slik kan badstuen på Sognsvann bli hvis Oslo Badstuforening får gjennomslag for planene. Foto: Oslo Badstuforening / Borhaven Arkitekter

Prosjektet er tildelt én million kroner av Sparebankstiftelsen. Men det kan bli en lang prosess før badstudrømmen eventuelt realiseres. Det opplyser Bymiljøetaten til Nordre Aker Budstikke, som først skrev om saken.

– Vi har lyst til å spre badstukultur i hele Oslo, sier Ragna Marie Fjeld. Hun er leder for Oslo Badstuforening og ivrig forkjemper for kombinasjonen varm badstu og kalde bad. Nå vil hun gi alle helårsbaderne i Sognsvann muligheten til badstubad.

Men det er ikke bare, bare å plassere en badstu i Sognsvann. Vannet ligger innenfor markagrensen og er omfattet av markaloven.

Et byggverk i Marka utløser en omstendelig prosess. Oslo kommune må innvilge eller avslå søknaden. Fylkesmannen må eventuelt gi dispensasjon for bygging.

Ragna Marie Fjeld, Oslo Badstuforening. Foto: Privat

Knut Johansson er seksjonssjef for Nordmarka i Bymiljøetaten. Til Nordre Aker Budstikke bekrefter han at de har fått henvendelsen fra badstuforeningen, og at de er i gang med å vurdere om tiltaket er mulig å gjennomføre.

– Vi har en positiv dialog med Bymiljøetaten. De skal se på det og veilede oss i prosessen, sier Ragna Marie Fjeld.

Oslo Badstuforening ble dannet i 2016 og har fire flytende badstuer i Bjørvika. I 2019 badet rundt 25.000 personer hos foreningen. En femte badstu er under oppføring i Svartdalen ved Alnaelva.

– Vannet er ikke så rent der, så det blir bading i stamp først og fremst. Badstuen skal være ferdig i februar, opplyser Fjeld.

​Badstubonanza i hovedstaden

Helårsbading blir stadig mer populært. I Oslo havn er det badstubonanza. Folk hopper i havet fra en rekke flytende badstuflåter. Det startet i 2016 med badstuflåten Måken, bygget på Hovedøya av det man fant i vannkanten. Deretter kom Kok Oslo med sin badstuflåte med motor. Flere badstuflåter fulgte. Det er nå mange muligheter til å kombinere badstu og fjordbad.

– Bare i Bjørvika er det nå syv flytende badstuer, sier Fjeld entusiastisk. Hun forteller at Oslo Badstuforening blir kontaktet av folk fra hele byen som vil ha badstu der de bor.

– Badstuer dukker opp over hele landet. Det er en kultur som har gjenoppstått og er kommet for å bli, sier hun.

Og nå står altså Sognsvann for tur. Hvis det går som hun og badstuvennene håper.

De flytende badstuene i Bjørvika er populære. Foto: Becky Zeller

Miljøvennlig flåte i Sognsvann

– Det er mange helårsbadere i Sognsvann som ønsker seg badstue. Vi vil bygge en lekker, miljøvennlig flåte som skal gjøre friluftslivet tilgjengelig for nye og eksisterende brukere av Marka, sier hun.

Is om vinteren mener hun ikke er noe problem.

– Det finnes det løsninger for, sier hun.

Den planlagte badstuplattingen har solid betongkonstruksjon under. Den skal tåle is og all slags vær.

- Vi skal gjøre det så skånsomt som mulig og er opptatt av å sette minst mulig avtrykk. Dette er reversibelt og kan fjernes helt. Men badstuflåten gjør at mange flere kan få en lavterskel naturopplevelse, sier Fjeld.

