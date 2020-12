Mange ville stå på ski – vinterparken på Tryvann måtte stenge for nye gjester

Lite snø og koronaregler gjorde at det ikke var plass til flere.

De besøkende fikk beskjed om å dra hjem eller vente på tur. Foto: Tone Tveøy Strøm-Gundersen

26. des. 2020 13:35 Sist oppdatert nå nettopp

Snøfallet i Oslo lørdag førte til at mange tok veien til skibakkene på Tryvann lørdag. Der måtte de stenge for nye gjester før klokken 12, av koronahensyn.

Ved 13-tiden var bakken åpen for nye gjester igjen.

– Litt før 12 i dag nådde vi makstaket for hvor mange folk vi kan ha i anlegget, rundt 5–600 mennesker. Da måtte vi si til folk som kom at det var fullt, og at de enten måtte vente eller dra hjem. Vi åpnet igjen etter ca. 50 minutter. Det var selvfølgelig veldig kjedelig for dem som kom, sier daglig leder Espen Bengston i Skimore Oslo til Aftenposten.

Han beklager at gjester måtte snu.

Koronarestriksjoner

– Vi er dessverre i en litt spesiell situasjon på grunn av korona. Men vi gjør det vi kan for å ivareta smittehensyn, sier Bengston.

Det skapte en del bilkø da gjester måtte snu lørdag formiddag. Skianlegget har få åpne bakker på grunn av lite snø. Tårnbakken på drøyt 900 meter og en mindre familiebakke er åpne for kjøring.

Skimore har håpet å kunne åpne Hytlibakken og en fireseters stolheis, men værmeldingen ser ikke så lovende ut.

– Vi har laget litt snø det siste halvannet døgnet, men det ser ut til å kunne komme mye regn. Vi har ikke så mye åpent som vi skulle ønske på grunn av temperaturen og lite mulighet til å legge snø.

Også ved Akerselva i Oslo var mange ute for å leke i snøen og stå på ski lørdag. Foto: Olav Olsen