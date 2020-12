Espen Rostrup Nakstad er Årets osloborger: – Det er osloborgerne selv som burde hatt denne prisen

Aftenpostens lesere var ikke i tvil: Espen Rostrup Nakstad er Årets osloborger. For neste år ønsker han seg mer fritid og mindre jobb.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er hedret med prisen Årets osloborger. Han fikk definitivt flest stemmer fra Aftenpostens lesere, og mottok beskjeden på fjellet i romjulen. Foto: Privat

30. des. 2020 17:04 Sist oppdatert 21 minutter siden

– Det er veldig hyggelig at leserne setter pris på den jobben vi gjør, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Han sier «vi» og ikke «jeg». Nakstad er opptatt av å få frem at det er veldig mange i helsevesenet som nå gjør en kjempejobb.

– Og så har jeg jo tidligere sagt at det er osloborgerne selv som burde hatt denne prisen fra Aftenposten. For Oslos innbyggere gjør en svært god innsats nå under pandemien. Og smitteverntiltakene er ekstra strenge i hovedstaden, sier Nakstad.

Han synes osloborgerne er pliktoppfyllende og etterlever rådene om munnbind og avstand veldig godt.

– Det er imponerende, sier han.

Espen Rostrup Nakstad er oppvokst på Skjetten utenfor Oslo i en familie med lærerforeldre og mange leger.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er hedret med prisen Årets osloborger. Foto: Berit Roald

Trygghet og faglig pondus

Nakstad befinner seg på fjellet da han får vite at Aftenpostens lesere har hedret ham med prisen Årets osloborger. Han fikk soleklart flest stemmer i år. De øvrige nominerte var Solveig Levin, Unnur Sande, Øivind Due Trier, Amina Sahan og Alto Braveboy.

I et normalt år ville Nakstad mottatt prisen for Årets osloborger under Aftenpostens årlige nyttårskonsert i januar. Konserten er inntil videre utsatt.

Nakstad var nominert til prisen fordi han på en svært tillitvekkende og synlig måte har loset befolkningen gjennom pandemien så langt. Med trygghet og faglig pondus har han stått på pressekonferanse etter pressekonferanse og fortalt oss hvordan vi skal forholde oss til situasjonen. En fyr å stole på.

Nakstad ble hentet inn som fungerende assisterende helsedirektør da pandemien kom til Norge i vinte. Siden er han blitt hele helsevesenets superkjendis. Han er blitt noe så sjeldent som en høyt elsket byråkrat med egen hyllestgruppe på Facebook.

– Et tegn på at leserne får god informasjon

Om prisen fra Aftenpostens lesere, sier han:

– Prisen betyr noe for meg jobbmessig. Jeg tar det som et tegn på at leserne synes de får god informasjon underveis. Personlig er jeg ikke så opptatt av kåringer, men det er klart det er veldig hyggelig, sier Nakstad.

– Og det er selvfølgelig bedre å være på toppen av positive kåringer enn negative, sier han.

Fakta Disse er blitt kåret til Årets osloborger tidligere: 2004: Finn Abrahamsen 2005: Vibeke Omberg 2006: Wenche Foss 2007: Gunnar Sønsteby 2008: Kåre Stølen 2009: Arild Knutsen 2010: Hanne Kristin Rohde 2011: Fabian Stang 2012: Bengt Eriksen 2013: Christian Ringnes 2014: Frode Kyvåg 2015: Mohsan Raja 2016: Solveig Ude 2017: Mohamed Fariss 2018: David Adampour 2019: Eline Thorleifsson Vis mer

– Først og fremst enormt mye å gjøre

Nakstad betegner jobben som assisterende helsedirektør som «spennende og interessant». Rollen i rampelyset er bare noe som hører med til funksjonen.

– Rollen har vært helt grei. Det er en del av jobben å snakke mye om disse tingene. I deler av helsesektoren var jeg en mange visste hvem var. Men jeg var ikke kjent i det offentlige Norge.

Fordi han er mye på jobb og lite ute i bybildet, merker han ikke noe særlig til kjendisstatusen.

– Noen ganger får jeg en tommel opp på gaten og hyggelige tilbakemeldinger fra oslofolk.

Først og fremst har det vært enormt mye å gjøre de siste månedene.

– Akkurat det deler jeg med veldig mange som jobber i Oslos helsevesen.

Nakstad påpeker at det er mange osloborgere som arbeider ved byens sykehus, og som er vant til høyt tempo og mye usikkerhet.

Fortsatt smitteverntiltak i det nye året

– Hva kan vi vente oss av det nye året?

– Det blir et år hvor vi fortsatt må følge med på smittetallene og forholde oss til smitteverntiltak.

Nakstad er forsiktig med å love for mye, men sier han håper situasjonen gradvis blir lettere etter hvert som en større andel av befolkningen blir vaksinert.

– Helt normalt blir det ikke på en god stund. Utover høsten vil vi forhåpentlig ha mer normale tilstander.

Fakta Espen Rostrup Nakstad (45) Kåret at Aftenpostens lesere til Årets osloborger for sin svært synlige og tillitvekkende håndtering av koronakrisen

Assisterende helsedirektør. Leder til vanlig det nasjonale CBRNE-senteret som er lokalisert ved OUS Ullevål sykehus.

Oppvokst på Skjetten i Akershus. Utdannet jurist og lege. Er spesialist i indremedisin og lungesykdommer. Doktorgrad i brannrøykskader og respiratorbehandling. Sitter blant annet i Kriseutvalget for beredskap mot biologiske hendelser.

Bor i leilighet i Oslo med kone og to barn. Vis mer

Den assisterende helsedirektøren mener vi må belage oss på både hjemmekontor og bruk av munnbind i flere måneder fremover.

– Det vil selvfølgelig være avhengig av smittesituasjonen. Vi er usikre på hvor stor drahjelp vi vil få av vaksinen når det gjelder smitteutviklingen generelt. Det vil vi se når vi kommer et stykke utover i 2021.

Nyttårsønsker

Nakstad har ingen klare nyttårsforsetter, men ett ønske har han:

– Jeg håper på litt mer fritid, og at det blir litt mindre jobb i 2021 enn det har vært i 2020.

Nakstad har svensk kone og to barn. Han håper på mer tid til familien.

– Jeg håper på lave smittetall, mye snø og godt skiføre. Det er mine klare ønsker for det nye året, sier assisterende helsedirektør Nakstad.