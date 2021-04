Byrådet i Oslo holder pressekonferanse kl. 16 - Følg den direkte

Etter flere måneder med nedstengning i hovedstaden vil byrådet legge frem lettelser i koronatiltakene.

Christian Sørgjerd Journalist

Birgitte Iversen Journalist

13 minutter siden

– Det er forsvarlig å starte gjenåpningen av Oslo nå.

I et intervju med Aftenposten i forkant av pressekonferansen tirsdag ettermiddag, var budskapet fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tydelig.

De faktiske lettelsene som kommer, sparte han imidlertid til selve pressekonferansen. Han sa heller ikke noe om tidsplanen byrådet ser for seg.

Siden november har det vært skjenkestans i Oslo. Siden januar har serveringssteder og de fleste butikker vært helt stengt, bortsett fra for takeaway. Oslo-skolene er på et «forsterket rødt nivå».

Nesten alle former for samlinger, arrangementer, idrett og kultur er forbudt.

Det er også et forbud mot å ha mer enn to besøkende i private hjem. Dette har Johansen tidligere varslet at vil være blant det første som endres på.

Nå åpner nesten alle kommuner i Stor-Oslo butikkene og kjøpesentrene sine igjen. Hvordan det påvirker Oslos vurderinger, er blant de ubesvarte spørsmålene før pressekonferansen.

Utviklingen går rett vei

Pilene peker i riktig retning. Det har vært fem uker med gode tall.

Smittetallene i Oslo har falt med 60 prosent siden hovedstaden nådde toppen av tredje bølge. Over 85 prosent av alle over 65 år har fått minst én dose vaksine. Antall sykehusinnleggelser har falt med 36 prosent siden toppen tidlig i april.

Samtidig er det fortsatt enkeltbydeler med svært høyt smittenivå, slik Aftenpostens oversikt viser:

Til tross for mange uker med fall, er dessuten smittenivået i Oslo omtrent like høyt som ved toppene i november og januar.