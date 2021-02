Alle T-banelinjer gjennom sentrum stenges fra kl. 17.45 fredag. Da blir det buss for bane.

Det blir ingen gjennomgående T-banetrafikk i Oslo sentrum fra fredag ettermiddag til mandag morgen.

Fra mandag kveld vil ingen T-banelinje på kveldstid kjøre mellom Jernbanetorget og Helsfyr. Siste dag med kveldsstengt T-bane på strekningen blir torsdag 26. november. Foto: Heiko Junge, NTB

Skal du reise østover med T-banen fra klokken 17.45 fredag, må du ta alternativ transport. Ruter har satt opp buss mellom Jernbanetorget og Helsfyr fra cirka klokken 17.45 fredag og hele lørdag og søndag.

Det er også stengt for linje 5 mellom Jernbanetorget og Økern/Sinsen i den samme perioden.

Dette skjer i forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid.

Fakta Slik blir T-banetrafikken fra fredag ettermiddag Linje 1: T-banen kjører bare mellom Frognerseteren og Majorstuen. Linje 2: T-banen kjører fra Østerås til Jernbanetorget og fra Stortinget til Østerås.

Buss 93 erstatter T-banen mellom Jernbanetorget (Byporten) og Helsfyr. Bussen går hvert tredje minutt.

T-banen kjører mellom Helsfyr og Ellingsrudåsen. Linje 3: T-banen kjører fra Kolsås til Stortinget og fra Jernbanetorget til Kolsås.

Buss 93 erstatter T-banen mellom Jernbanetorget (Byporten) og Helsfyr. Bussen går hvert tredje minutt.

T-banen kjører mellom Helsfyr og Mortensrud. Linje 4: T-banen kjører mellom Vestli og Majorstuen/Jernbanetorget via Storo.

Buss 93 erstatter T-banen mellom Jernbanetorget (Byporten) og Helsfyr. Bussen går hvert tredje minutt.

T-banen kjører mellom Helsfyr og Bergkrystallen. Linje 5: T-banen kjører bare mellom Sognsvann og Jernbanetorget. Mellom Vestli og Jernbanetorget kan du ta linje 4 via Storo.

Trikk 17 kjører mellom Jernbanetorget og Carl Berners plass/Sinsen.

Buss 31 kjører mellom Tollboden/Hausmanns bru og Carl Berners plass/Sinsen.

Buss 60 kjører mellom Jernbanetorget/Norbygata og Hasle/Økern. Buss 93 er satt som alternativ transport: Bussen går hvert tredje minutt og stopper på disse holdeplassene: Jernbanetorget (Byporten)

Hausmanns bru (ved Grønland)

Tøyen skole

Ensjø T

Helsfyr (plattform H) Vis mer

T-banen mellom Jernbanetorget og østlige stasjoner har vært stengt fra cirka klokken 20.45 siden mandag i denne uken. Nå blir stengningen mer omfattende.

– Vi skal blant annet skifte to veksler. Én på Grønland og én på Tøyen. Denne jobben krever rett og slett flere timer, sier Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

En sporveksel er en innretning i sporet som brukes til å flytte et tog eller vogn fra et spor til et annet.

Samtidig oppfordrer Ruter alle som tar vinterferien hjemme til å legge turene i nærområdet. Med mindre reisen er helt nødvendig, oppfordres alle til å unngå kollektivreiser både på hverdagene i helgene.

Ifølge Ruter betyr helgens avvik at T-banens linje 1 mellom Frognerseteren og Majorstuen bare går én gang hvert 15 minutt.

– Jeg er veldig glad for at passasjerene er flinke til å følge rådene som er gitt, sier Rustad.

Mandag til torsdag i neste uke blir de samme strekningene stengt fra cirka klokken 20.45 og ut driftsdøgnet.