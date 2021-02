Buss for bane fra Jernbanetorget hele helgen

Det blir ingen gjennomgående T-banetrafikk i Oslo sentrum før mandag morgen.

Fra fredag ettermiddag til mandag morgen skal ingen tog kjøre mellom Jernbanetorget og Helsfyr. Fra mandag til torsdag i kommende uke blir det kveldsstengt på T-banen fra klokken 20.45. Foto: Heiko Junge, NTB

19. feb. 2021 14:43 Sist oppdatert nå nettopp

Skal du reise østover med T-banen, må du ta alternativ transport. Ruter har satt opp buss mellom Jernbanetorget og Helsfyr fra cirka klokken 17.45 fredag og hele lørdag og søndag.

Det er også stengt for linje 5 mellom Jernbanetorget og Økern/Sinsen i den samme perioden.

Dette skjer i forbindelse med planlagt vedlikeholdsarbeid.

Fakta Slik blir T-banetrafikken fra fredag ettermiddag Linje 1: T-banen kjører bare mellom Frognerseteren og Majorstuen. Linje 2: T-banen kjører fra Østerås til Jernbanetorget og fra Stortinget til Østerås.

Buss 93 erstatter T-banen mellom Jernbanetorget (Byporten) og Helsfyr. Bussen går hvert tredje minutt.

T-banen kjører mellom Helsfyr og Ellingsrudåsen. Linje 3: T-banen kjører fra Kolsås til Stortinget og fra Jernbanetorget til Kolsås.

Buss 93 erstatter T-banen mellom Jernbanetorget (Byporten) og Helsfyr. Bussen går hvert tredje minutt.

T-banen kjører mellom Helsfyr og Mortensrud. Linje 4: T-banen kjører mellom Vestli og Majorstuen/Jernbanetorget via Storo.

Buss 93 erstatter T-banen mellom Jernbanetorget (Byporten) og Helsfyr. Bussen går hvert tredje minutt.

T-banen kjører mellom Helsfyr og Bergkrystallen. Linje 5: T-banen kjører bare mellom Sognsvann og Jernbanetorget. Mellom Vestli og Jernbanetorget kan du ta linje 4 via Storo.

Trikk 17 kjører mellom Jernbanetorget og Carl Berners plass/Sinsen.

Buss 31 kjører mellom Tollboden/Hausmanns bru og Carl Berners plass/Sinsen.

Buss 60 kjører mellom Jernbanetorget/Norbygata og Hasle/Økern. Buss 93 er satt som alternativ transport: Bussen går hvert tredje minutt og stopper på disse holdeplassene: Jernbanetorget (Byporten)

Hausmanns bru (ved Grønland)

Tøyen skole

Ensjø T

Helsfyr (plattform H) Vis mer

T-banen mellom Jernbanetorget og østlige stasjoner har vært stengt fra cirka klokken 20.45 siden mandag i denne uken. Nå blir stengningen mer omfattende.

– Vi skal blant annet skifte to veksler. Én på Grønland og én på Tøyen. Denne jobben krever rett og slett flere timer, sier Jan Rustad, kommunikasjonsrådgiver i Sporveien.

En sporveksel er en innretning i sporet som brukes til å flytte et tog eller vogn fra et spor til et annet.

Samtidig oppfordrer Ruter alle som tar vinterferien hjemme til å legge turene i nærområdet. Med mindre reisen er helt nødvendig, oppfordres alle til å unngå kollektivreiser både på hverdagene i helgene.

Ifølge Ruter betyr helgens avvik at T-banens linje 1 mellom Frognerseteren og Majorstuen bare går én gang hvert 15 minutt.

– Jeg er veldig glad for at passasjerene er flinke til å følge rådene som er gitt, sier Rustad.

Mandag til torsdag i neste uke blir de samme strekningene stengt fra cirka klokken 20.45 og ut driftsdøgnet.