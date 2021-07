Svært mange ulykker med elsparkesykkel. 421 skader i juni, mer enn dobling fra i fjor

Det er tredje sommer med elsparkesykler i Oslo. Skadetallene har hittil bare gått én vei: Oppover og tallen viser dobling fra fjoråret.

6. juli 2021 12:46 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Tirsdag la Oslo skadelegevakt ut nye tall. Det er registrert 421 elsparkesykkelskader i juni. Det ble kjent rett før en pressekonferanse tirsdag kl. 13. Dette er medregnet pasienter direkte til mottak på Ullevål sykehus.

Detaljene viser hvordan det skjer:

55 prosent av alle som skadet seg i helgen var alkoholpåvirket.

57 prosent skadet seg i tidsrommet kl. 23–05.

Prosentvis fordeling er 43 prosent kvinner og 57 prosent menn som har skadet seg i juni.

Seks prosent av skadene var betegnet som alvorlige.

17 prosent av de som skader seg er under 18 år.

– Vi har ingen enkeltaktivitet som klarer å lage så mye skader som elsparkesykler nå. Det er altså dobling fra juni i fjor til juni i år. Og en dobling fra mai til juni i år, sier overlege Henrik Siverts. ved Oslo skadelegevakt på pressekonferansen.

Det har vært høye skadetall for helgene i juni. 54 personer skadet seg den andre helgen i juni og helgen etter var tallet 51. En overvekt av skadene skjedde på natten.

– Det er heldigvis ikke dødsfall i Oslo ennå. Men det kan skje, og det er nesten rart det ikke har skjedd ennå,sier Siverts.

Utviklingen for hele juni føyer seg inn i rekken av sterkt økende antall skader hittil i år.

I mai registrerte Oslo Skadelegevakt 205 skader mot 90 i mai i fjor. Det vil si at det i årets mai måned ble registrert 6,6 skader pr. dag. I april var det mer enn tre ganger så mange skader som året før.

I juni 2021 ble det registrert i snitt 14 skader på legevakten daglig. Året før var det 6,2 skader daglig.

– Nå må vi bemanne opp i helgen både og natt for å ta hånd om elsparkesykler, for at det ikke skal gå utover andre pasiener vi har, sier Siverts.

Det fortelles om svært alvorlige skader som fjerning av milt, brystskader og knuste ansikter. Spesielt mange av skadene har skjedd mellom 23 og midnatt.

– Det er over alle staur og vegger teit. Jeg tror ikke får gjort noe med holdningen til hvordan kjører for det er mye i fylla. Vi ser promille fra 1,5 til 3, sier Tina Gaarder ved avdeling for traumatologi på Ullevål sykehus.

Hun og Siverts etterlyser regulering og grep for å bukt med problematikken.

Nye regler kommer

Elsparkesyklene er et hett tema også denne sommeren. Nylig la Oslo kommune ut på høring sin nye forskrift for å regulere markedet. De har fått inn rekordmange høringssvar.

Sist uke tordnet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Aftenposten.

– Det er veldig, veldig mange klager som kommer til oss. Og det er mange skader. Nå må brukere og aktører skjerpe seg, sa Johansen.

Han fikk imidlertid motbør for sine utsagn av sjefen for utleieselskapet Voi.

Skadene som forårsakes av kjøring med elsparkesykler bekymrer Oslo Skadelegevakt. Foto: Paal Audestad (arkivfoto)

Elsparkesyklene ble raskt populære etter at de første dukket opp i Oslo i 2018.

20 000 elsparkesykler

Allerede i fjor sommer skrev Oslo skadelegevakt om sin bekymring. De anbefalte da at det elsparkesyklene burde bli stengt for bruk på natten etter at antallet skader med elsparkesykler hadde økt fra 155 i juli 2019 til 194 i juli 2020.

Denne sesongen har forsterket bildet.

Tall fra Bymiljøetaten viser at det denne sommeren kan være så mye som 20.000 elsparkesykler i Oslo. Det er en firedobling fra anslaget på 5000 i 2019.

En kartlegging Veivesenet gjorde i mai viste at det var ti ganger større risiko for å skade seg på elsparkesykkel som på sykkel.

Det ble innført strengere regler for elsparkesykkel i mai. Blant annet kan man bli bøtelagt med 3000 kroner for å være flere personer på kjøretøyet. Det er heller ikke lov å passere fotgjengere på fortau, gangvei og gangfelt fortere enn 6 km/t.

Rekordpågang

«Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Oslo kommune» har i juni vært ute på høring.

Der har byrådet listet opp en rekke nye regler aktørene kan måtte forholde seg til.

Et av forslagene har vært å nedskalere antallet elsparkesykler til utleie til maksimalt 8000 i hele byen. Det er mer enn halvering av dagens antall og innebærer strenge reguleringer for sentrum av byen. I forskriften er også et av forslagene nattestenging fra 01.00 til 05.00.