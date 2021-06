Høyre må lokke til seg MDG for å ta makten i Oslo. Det er nær sagt umulig.

Marianne Borgen (SV) bruker torsdagen på fortrolig samtaler med bystyres gruppeledere. Oslo-ordføreren vil ikke forskuttere utfallet av samtalene, selv om det synes klart på forhånd,

Det blir ordfører Borgens ansvar å lose byen ut av det politiske vakuumet som har oppstått etter at det rødgrønne byrådet gikk av onsdag. Foto: Olav Olsen

Nå nettopp

Etter onsdagens dramatiske bystyremøte er det nå duket for roligere dager i Oslo rådhus.

Ordfører Marianne Borgen (SV) har gått i gang med arbeidet med peke ut Oslos nye byråd.

Hun startet jobben allerede torsdag morgen klokken 08.30. Gjennom hele dagen skal ordføreren møte de ulike gruppelederne for å høre deres råd og tanker om hvem som nå bør overta styringen av Oslo.

Møtene skjer fysisk på Oslo rådhus. Samtalene er fortrolige.

Den første gruppelederen Borgen møtte, var Aps Frode Jacobsen. Deretter fulgte Bjørn Revil fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), KrFs Andreas Hasle og Venstres Hallstein Bjercke.

Deretter møter ordføreren Anne Haabeth Rygg fra Høyre, Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV, Danny Chaudhry fra Chaudrys Gruppe, Bjørg Sandkjær fra Senterpartiet, Eivor Evenrud fra Rødt, Camilla Wilhelmsen fra Frp og til sist Sirin Stav fra MDG.

Ordførerens kontor understreker at det er gruppeledernes kalender som har styrt tidspunktet for samtalene.

Tirsdag denne uken varslet gruppeleder Eivor Evenrud at Rødt ville sørge for flertall for mistillitsforslaget mot miljøbyråd Lan Marie Berg. Foto: Olav Olsen

– Konklusjonen kommer ikke i dag

Møtene vil ta hele dagen. Ordføreren møter hver og en gruppeleder på tomannshånd på sitt kontor. Samtalene er fortrolige.

Det siste møtet er planlagt å være ferdig 17.15-17.30.

Deretter vil Borgen peke på én av dem og gi vedkommende i oppgave å sette sammen et nytt byråd.

Ordfører Marianne Borgen sier at hun ikke vet hvor lang tid hun vil bruke på å trekke en konklusjon av samtalene.

– Nå skal jeg ha samtaler med alle gruppelederen. Så skal vi bruke den tiden som trengs. Jeg tror og håper at vi kan komme frem til en snarlig løsning. Men vi rusher det ikke, sier Borgen til Aftenposten.

Hun legger til:

– Det kommer ikke nok ikke noe svar i dag, nei. Vi bruker den tiden vi trenger, sier Borgen.

Det blir Raymond Johansen

Men allerede nå synes det klart at også den nye byrådslederen vil hete Raymond Johansen. Selv om byrådet har gått av, har ikke bystyrets sammensetning endret seg.

– Min ambisjonen er å danne et nytt byråd utgått av Ap, MDG og SV. Jeg ønsker å fortsette et parlamentarisk samarbeid med Rødt.

Det sa han da han møtte pressen etter å ha stilt kabinettsspørsmål i kjølvannet av mistillitsforslaget mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Det førte til at hele byrådet gikk av.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud har også gjort det klart at hun vil peke på Raymond Johansen som ny byrådsleder.

Umulig oppgave for Høyre

Høyre er bystyrets største opposisjonsparti. Gruppeleder i Høyre Anne Haabeth Rygg har gjort det klart at hun er beredt til å ta byrådsansvar. Hun tror samtidig det ikke er særlig sannsynlig, og peker på at det fremdeles er de rødgrønne partiene som har flertall i bystyret.

– Men jeg mener det er naturlig, når Raymond Johansen har stilt kabinettsspørsmål og gått av, at ordføreren etter parlamentarisk skikk henvender seg til det største partiet blant dem som har felt byrådet, for å høre hva som er mulig, sa hun til Aftenposten onsdag.

Men de borgerlige partiene er i mindretall i bystyret. Et borgerlig byråd vil dermed bli felt ved første anledning, så lenge Rygg ikke klarer å lokke et parti over til sin side. Men den oppgaven er nær sagt umulig.

Det eneste partiet som i teorien kan tenkes å skifte side er «blokkuavhengige» MDG.

Forholdet mellom MDG og Arbeiderpartiet i Oslo er nå sterkere enn noensinne etter at Raymond Johansen satte alt inn på å redde MDGs viktigste profil i hovedstaden.

Overfor Aftenposten i går erkjente Rygg at sannsynligheten for et borgerlig byråd i Oslo er forsvinnende liten.

– Vi skal sette oss ned med partiene i bystyret for å se hva som er mulig. Men det har ikke vært noe valg siden 2019, og sammensetningen av partiene er den samme som før. Så sannsynligheten for at det blir seende annerledes ut, er ikke enorm, sa hun da.

Gruppeleder for Høyre, Anne Haabeth Rygg, har torsdag bedt ordføreren om å få tid til å tenke seg om, sier hun til Avisa Oslo.

Onsdag denne uken gikk Raymond Johansen og hans rødgrønne byråd i Oslo av. Det er ventet at han vil tiltre igjen innen kort tid. Foto: Olav Olsen

Ikke første gang

Det er ikke første gang et byråd i Oslo kommer raskt tilbake etter å ha gått av etter et kabinettsspørsmål.

I 1994 stilte Gerhardsen kabinettsspørsmål etter at det ble fremmet mistillitsforslag mot byråd Kirsten Rytter. Årsaken var håndteringen av budsjettsituasjonen ved Aker sykehus, som den var under kommunal kontroll. Det samme byrådet tiltrådte to uker sener igjen, men da uten Rytter.

Lan Marie Berg har også gjort det klart at hun ikke vil gå inn i et nytt rødgrønt byråd igjen. Et flertall i bystyret fremmet onsdag et mistillitsforslag mot henne etter de store overskridelsene på Oslos nye vannforsyningsprosjekt.

Frem til et nytt byråd er på plass, blir dagens byråd sittende som et såkalt forretningsministerium.

– Forretningsministeriet vil ikke foreslå politiske saker som det er uenighet om, men utelukkende gjøre det som er nødvendig for å sikre trygg styring av byen, sa Johansen onsdag.