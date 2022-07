Bading frarådes på populær badeplass etter styrtregnet

Enkelte steder fører styrtregnet til for mye tarmbakterier i vannet. Det er ikke så lett å oppdage, men her får du tips til hvor du kan følge med.

Alba Andresen (12) dukket seg i Stensrudtjern fredag kveld. Det var ikke så lett å få med seg at bading ikke anbefales nå.

19 minutter siden

Natt til fredag hadde Oslo årets første tropenatt. Da er det vanskelig ikke å dyppe seg i vannet som også kan holde tropetemperatur.

I Stensrudtjern helt sør i Oslo er det nemlig 20 grader i vannet nå. Og litt for mye annet snusk.

Fredag kveld vendte Bymiljøetaten tommelen ned for vannkvaliteten i Stensrudtjern. Vanligvis er vannkvaliteten utmerket. Nå er det tatt to prøver som viser for høy konsentrasjon av tarmbakterier.

Bernt Brundtland tok med Milo Andresen (9) til hans favorittbadeplass. Et skilt 100 meter unna var vanskelig å se.

– Dette stedet står høyt på listen over anbefalte badesteder, sier Bernt Brundtland.

Han har tatt med familien for et kveldsbad.

– Dette er et veldig fint sted. Det er fint å ha båt her. Det er flytebrygge og store sletter vi kan kaste frisbee på, sier Milo Andresen (9).

Det er ikke så lett å se det lille skiltet som i løpet av kvelden er satt opp i det ene hjørnet av den store badeplassen. Men nå frarådes bading. Regnet får skylden.

Familien har ikke sett skiltet. De har ikke hørt at vannkvaliteten ikke er på topp, før Aftenposten gir dem beskjeden.

– Det er kanskje sånn det er når det har regnet mye, sier Brundtland.

Og det har han helt rett i.

Derfor synker vannkvaliteten nå

I juni, juli og august tar Oslo kommune prøver av vannet på 45 badeplasser. Da måler de hvor mye tarmbakterier det er i vannet.

Blir det for mye, frarådes bading. Det kan skje når det regner veldig mye på kort tid.

Det kan bli for mye vann, og avløpsnettet renner over (overløp).

Det oppstå lekkasjer.

Vann kan renne fra flater med mye dyreliv. Det kan være sletter med fugler eller jordbruksområder med sau, kyr og hest.

«Episoder med kraftig eller langvarig nedbør gjør vassdragene og områdene i nærheten av utløp til sjøen utsatt for dårlig badevannskvalitet. Vi opererer derfor med en generell fraråding av bading de nærmeste 24 timene etter kraftig nedbør», opplyser Bymiljøetaten til Aftenposten.

Thomas Horni, Camilla Kristoffersen, Kristina Kjenne og hunden Milo hadde ikke noe å utsette på temperaturen i vannet.

– Er det noe sted å følge med på dette på, spør Thomas Horni.

Han har nettopp tatt et bad sammen med Camilla Kristoffersen, Kristine Kjenne og hunden Milo (2).

Svaret på spørsmålet: Du kan følge med på Oslo kommunes nettsider.

– Jeg har ikke tenkt på å sjekke det før, sier Horni.

Milo har drukket en del vann, forteller matmor Kristine Kjenne. Det er ikke å anbefale ifølge Oslo kommune.

Neppe farlig om du svelger litt vann

Bading er ikke anbefalt før det tas nye, renere prøver. Den første nye prøven tas tirsdag. Svaret kommer onsdag eller torsdag. Skiltet på Stensrudtjern tas tidligst ned onsdag kveld.

Aftenposten har tidligere skrevet om lignende prøver på Sørenga i Oslo. Da sa smittevernoverlegen at det neppe er farlig for folk å svelge litt av vannet.

– Problemet er hvis små barn og personer med dårlig immunforsvar svelger større mengder, sa smittevernoverlege Tore Steen i 2015.