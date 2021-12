Dette sier Raymond Johansen om tiltakene som kommer torsdag.

De nye tiltakene har «store, store konsekvenser for Oslo», sa Raymond Johansen.

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen holdt pressekonferanse tirsdag kveld.

7. des. 2021 20:13 Sist oppdatert nå nettopp

Byrådslederen delte sine reaksjoner etter at regjeringen varslet om en rekke inngripende tiltak, tirsdag kveld.

– Vi hadde gledet oss til en helt vanlig jul. Sånn blir det ikke. Vi må ikke miste motet. Vi kommer gjennom dette, slik vi har gjort mange ganger før, sa Johansen.

Han sa at tiltakene har «store, store konsekvenser for Oslo». Byrådslederen viste til en undersøkelse som viser at bare 2 prosent av Oslos befolkning ønsker strengere tiltak nå.

– Det må være helt klart at disse inngripende tiltakene må opphøre så snart vi har kunnskap om at de ikke lenger er forholdsmessige.

– I Oslo har vi god kapasitet

Johansen har registert at en del av begrunnelsen for de nasjonale tiltakene er høyt sykefravær og frykt for bemanningen i helsetjenestene.

– Men i Oslo har vi god kapasitet. Vi har planer for å drive videre med redusert bemanning. Vi ser på mulighetene til å omdisponere personell der det er nødvendig, sa han.

Han sier det også kan være at vi etterhvert må lære å leve med korona uten inngripende tiltak. Han understreker at det ikke er holdepunkter for å si at den nye omikronvarianten gir mer alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Heller ikke at vaksinen ikke beskytter mot alvolrig sykdom fra omikron.

Johansen sier at kommunen skal se på hvordan trafikklysmodellen kan brukes i skolene.

Han benyttet også anledningen til en bønn til de uvakisnerte i byen.

– Det er frivillig om du vil vaksinere deg eller ikke. Men jeg vil benytte denne anledningen til å be dere innstendig om å vurdere det en gang til, sa Johansen på et pressetreff tirsdag kveld.

Han la til at rundt 1.000 personer tar første vaksinedose i Oslo hver uke.

– Det er ingen tvil om at man blir sykere, får mer alvorlige langtidsvirkninger, og blir en større belastning for seg selv, de rundt en og helsevesenet dersom ikke man vaksinerer seg, sier byrådslederen.

Oslo er fra før blant kommunene som fikk nye tiltak, som regjeringen innførte fra fredag. Johansen aksepterte disse, men innførte ikke ytterligere tiltak. Oslo har hevet beredskapsnivået til det høyste etter at omikronvarianten kom.

De nye tiltakene er langt mer inngripende. Eksempelvis reglene for serveringssteder og arrangementer kraftig strammet inn.

Saken oppdateres.