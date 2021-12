Person omkommet etter ulykke med snøfreser i Oslo

Årsaken til ulykken er ikke kjent.

Politiet på plass ved ulykkesstedet tirsdag formiddag.

28. des. 2021 10:43 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

Politiet i Oslo melder på Twitter at en person har omkommet etter å ha havnet under en snøfreser på Hovseter. Personen ble erklært død på stedet av helsepersonell. Snøfreseren var montert på en mindre traktor, som ble funnet i en liten skråning nedenfor en gangvei.

– Da vi kom frem kunne vi konstatere at det ligger en person under en brøytetraktor. Det ble jobbet iherdig av nødetatene for å frigjøre vedkommende. Men vi må dessverre konkludere med at han er død på stedet, sier innsatsleder Sven Bjelland til Aftenposten.

Politiet meldte om ulykken klokken 10.09. Ifølge VG skal politiet ha fått melding om hendelsen fra en nabo.

– Det er altfor tidlig å si noe om årsaken. Vi jobber nå med å kartlegge det som måtte være av tekniske spor på stedet, og så snakker vi med vitner og håper vi kan få et litt klarere bilde av hva som har skjedd, sier Bjelland.

Den omkomne skal være en voksen person. Politiet har en formening om identitet, men pårørende er foreløpig ikke varslet.

– Vi ønsker å komme i kontakt med eventuelle vitner som har sett hendelsen.