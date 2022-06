Truet tiltalt og kastet flasker utenfor Tinghuset

Fem minutter etter at retten ble hevet, var det slagsmål med flere involverte utenfor Oslo tinghus. Ifølge advokat Thomas Klevenberg ble hans klient angrepet.

Hendelsen fant sted utenfor Tinghuset i Oslo.

I august 2018 ble det skutt fra en bil i fart mot en annen bil i fart på Østre Aker vei i Oslo. Det satt tre personer i bilen det ble skutt mot, men ingen ble skadet.

I kjølvannet av denne episoden ble en mann, som nå er i 30-årene, tiltalt. Politiet har tidligere knyttet ham til den kriminelle gruppen kjent som Young Guns. Det skrev NTB dagen før rettssaken startet.

Tirsdag startet rettssaken i Oslo tingrett. Mot slutten av dagen skjedde det noe uvanlig i retten.

– Min klient sitter i rettssalen da en av de fornærmede har med seg cirka ti personer i salen. De begynner å true min klient verbalt. Det endte med at alle de ti personene ble utvist av dommeren. Da retten ble hevet og vi skulle hjem, så min klient fra vinduet i andre etasje at mennene sto utenfor Oslo tinghus.

Det forteller Thomas Klevenberg. Han er mannens forsvarer.

Ble kastet flasker

Hans klient turte først ikke å gå ned, men da han fikk følge av aktor og sin forsvarer, kom han seg ut av tingretten.

Ifølge Klevenberg ble det kastet flasker mot hans klient idet han kom ut. Han vet ikke om klienten ble truffet, men sier at et par personer på stedet ble truffet.

– Alle ble så forfjamset. Jeg ringte politiet. Vi kommer til å be om lukkede dører og sikkerhet for min klient før saken kan fortsette. Jeg ser på dette som et angrep på demokratiet, sier Klevenberg.

Det er tre fornærmede i rettssaken som varer til og med fredag.

Advokat Bjørn Arild Langenes er bistandsadvokat for en av de fornærmede. Ifølge Langenes er det kun en av de fornærmede som har krav på bistandsadvokat.

– Det var nok ikke ti, men rundt fem personer som kom inn i salen. Det oppsto munnhuggeri mellom de som kom inn og den tiltalte. Deretter ble gruppen utvist fra salen. Jeg er ikke bistandsadvokat for fornærmede som hadde med seg disse personene, sier Langenes.

– Hvordan var stemningen i retten?

– Den var amper, sier Langenes.

Han så ikke det som skjedde utenfor Oslo tinghus etter at retten ble hevet.

Fire personer anholdt

Retten ble hevet cirka klokken 16.20. Fem minutter senere fikk politiet melding om en slåsskamp med flere involverte.

– Meldingen gikk ut på at det var flere personer som slåss på stedet. Vi har kontroll på fire personer vi antar har vært involvert, sier Kim Vindsland, operasjonsleder til Aftenposten rett etter klokken 17.

De fire ble senere dimittert. Ifølge Vindsland vil politiet opprette en sak på forholdet.

– Det er blitt kastet noe glass mot hverandre. Det lå noe glass på stedet, sier Vindsland.