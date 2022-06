Viken-ordførere hamrer løs mot «hersende Oslo»: – Nok er nok

Fem ordførere i Viken har slått seg sammen i et opprop mot Oslo Aps seks krav for å realisere Fornebubanen. De mener Oslo opptrer uredelig.

Skal Fornebubanen bygges eller ikke? Det er et stort spørsmål den neste måneden.

2. juni 2022 11:16 Sist oppdatert 29 minutter siden

– Vi har vært lojale og forutsigbare. Nå tenker vi at nok er nok. Nå må Oslo forholde seg til den avtalen de inngikk for en måned siden og ikke gå ut og herse med oss på den måten her.

Det sier ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik (Ap).