Utested-sjef før lørdagskvelden: – Folk er kanskje ikke så trent i «hvordan oppføre seg ute-muskelen»

Før koronaen så det slik ut på dansegulvet på Jæger. Nå rigger dagligleder for en pangåpning av dansegulvet lørdag kveld - etter 18 måneders fravær.

Om få timer kan hele Norge gå ut på byen for å danse igjen. - Vi forventer et veldig trøkk, sier Ola Smith-Simonsen, daglig leder hos klubben Jæger i Oslo.

Tiden for bordbestilling, én meters avstand og tidlig skjenkestopp er forbi: Fredag kunngjorde Erna Solberg og Bent Høie at Norge åpner igjen i dag klokken 16.

Da er det 562 dager siden Norge stengte, og enda lenger siden det har gynget i landets dansegulv.

– Vi forventer at det blir veldig trøkk. Vi kan ikke regne med at folk helt husker hvordan de skal oppføre seg ute på byen, sier daglig leder Ola Smith-Simonsen hos klubben Jæger i Grensen i Oslo.

Denne kvelden har klubben rustet opp til lenge. Under pandemien har de utvidet dansegulvet, bygget ut PA-anlegget og lagt inn ekstra lyd. Nå er Smith-Simonsen spent på åpningen.

– Folk er kanskje ikke så trent i «hvordan oppføre seg ute»-muskelen lenger», sier han.

Endelig slutt på smitteregler

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Guro Sandnes, sier at politiet er klar over at det er en spesiell dag.

– Vi er godt bemannet for kvelden, men ser an situasjonen og tar løpende vurderinger. Det er litt som med nyttåraften: Hva som skjer, om det blir rolig eller bråk, det vet vi ikke før det faktisk skjer.

Hun legger til at det før klokken fire har vært rolig og normalt med folk i Oslo sentrum.

På Jæger i Oslo gleder de ansatte seg imidlertid aller mest til alt de ikke skal gjøre for første gang på lenge:

– Vi gleder oss til å gå på jobb og slippe å fly rundt for å passe på at gjestene overholder smittevernsreglene. Det har vært veldig krevende å forholde seg til alle reglene over tid. Nå kan vi endelig jobbe som normalt igjen, sier Ola Smith-Simonsen.

– Hva er din oppfordring til alle de som skal ut på byen i kveld?

– Senk skuldrene. Gå ut litt tidlig og vær tålmodig med alle rundt deg, sier han.

– Og ha det gøy!