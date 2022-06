Én person skutt på Trosterud i Oslo

8. juni 2022

En ung mann er alvorlig skadet etter hendelsen. Onsdag kveld jaktet politiet på én eller flere gjerningsmenn.

Den skadede hadde kommet seg med egen hjelp til Trosterudklubben, en ungdomsklubb nær Trosterud T-banestasjon.

Opprinnelig opplyste politiet at saken ble etterforsket som et drapsforsøk. Sent onsdag opplyste politiet at det kan være snakk om en ulykke.