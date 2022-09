Rødts gruppeleder Eivor Evenrud trekker seg

Det er lederbråk i Oslo Rødt. Nå slutter Eivor Evenrud på dagen.

«Jeg har nettopp trukket meg som gruppeleder for Rødt Oslo, med umiddelbar virkning», skriver Eivor Evenrud på Facebook.

Hun har tidligere i år varslet at hun ikke tar gjenvalg. Det betyr at hun skulle sitte frem til lokalvalget 2023.

Nå trekker hun seg med umiddelbar virkning. Det skjer samme dag som Evenrud gikk hardt ut mot Rødts nominasjonskomité. De har innstilt Siavash Mobasheri som hennes arvtager.

– Det er ingen hemmelighet at jeg og fylkesleder (Mobasheri, red.anm.) har hatt et anstrengt samarbeid. Vi representerer to forskjellige retninger, sa hun til Avisa Oslo.

Evenrud har ikke besvart Aftenpostens henvendelser torsdag.

Tar opp kampen om førsteplassen

Ylva Holm Torsteinson er satt opp som nummer tre på listen av nominasjonskomiteen. Hun gikk torsdag ut og sa at også hun vil kjempe om førsteplassen.

Hun har fått mange positive reaksjoner på at hun vil ta opp kampen om førsteplassen på listen.

– Jeg definerer ikke dette som en strid mellom Mobasheri og meg. Vi har litt forskjellige vinkler i politikken vår. Vi er enige om mye og uenige om litt, sier Torsteinson.

Hun er også opptatt av det feministiske perspektivet.

Rødt har som mål at det skal være 50 prosent kvinner som topplistekandidater i kommunevalget.

– Da bør Oslo gå foran med en kvinnelig toppkandidat, sier hun.

Det er avtroppende leder Evenrud enig i. Hun mener partiet har brutt med linjen de har hatt tidligere om å gi kvinner støtte hvis de sier ja til å stille.

Torsteinson har ikke besvart Aftenpostens henvendelser etter at Evenrud trakk seg.