Det hagler med benkeforslag til Oslo Frps nominasjonsliste – veteran Henning Holstad ønsker comeback

Det går mot et ellevilt nominasjonsmøte hos Oslo Frp. Et stort antall navn er spilt inn som utfordrere til nominasjonskomiteens kandidater. Frp-veteran Henning Holstad vil utfordre listetopp Lars Petter Solås.

Henning Holstad (71) var sentral i Oslo Frp da partiet hadde sin storhetstid i hovedstaden. Nå mener han partiet på ny kan trenge en fargeklatt som ham.

23. nov. 2022 19:46 Sist oppdatert nå nettopp

Mange bydelslag i Oslo er lite fornøyd med nominasjonskomiteens forslag til hvem som skal fronte partiet under kommunevalget neste høst. Det er kommet inn godt rundt 45 benkeforslag fordelt på brorparten av de 32 plassene på listen.

Flere lokallag ønsker seg også en annen førstekandidat enn Lars Petter Solås.

Tre lokallag ønsker å ha veteranen Henning Holstad på topp. Ett lokallag vil ha Heidi Hanssen som ny listetopp. Hun er lokallagsleder i Sagene og St. Hanshaugen Frp og sitter i fylkesstyret.

Holstad bekrefter at han vil utfordre Solås. Aftenposten har ikke lykkes i å komme i kontakt med Heidi Hanssen.

«I Frp er vi glad i konkurranse, så det at vi har flere som ønsker å bidra er bra. Så får den beste kandidaten vinne», skriver Solås i en kommentar på SMS til Aftenposten.

Listetopp Lars Petter Solås vil bli utfordret under nominasjonsmøtet mandag.

Skrev åpent brev om opp- og nedturer

Henning Holstad var en kjent figur i Oslo-politikken i en årrekke. Han satt i bystyret i flere perioder fra 1980-tallet og til midten av 2000-tallet.

Holstad må sies å fortjene merkelappen en broket bakgrunn.

Da han ble foreslått, valgte han å skrive et åpent brev til alle lokallagets medlemmer.

– Googler du navnet mitt vil du få ca. 56.000 treff. Det er dermed ikke vanskelig å finne grunner til at jeg ikke burde gå inn i politikken igjen, skriver han i brevet, før han siterer Bill Gates: «Det er ikke suksessene du lærer mest av, men feilene».

Googler man Holstad, finner man både hvitvaskingsanklager knyttet til Nokas-ranet, konkurser, anklager om en skjult formue på Gibraltar og en ellevill historie på Togo inkludert anklager om narkotika, svindel og innførsel av militært materiell.

– Jeg har aldri blitt dømt for noe, og jeg har ingen ting å skamme meg over, men jeg er kontroversiell og en fargeklatt, sier Holstad.

– Jeg skriver i brevet at jeg har den bakgrunnen jeg har, og de som skal stemme, må ta dette med i vurderingen. Er det for mye negativt, så la vær! Jeg har ikke fritidsproblemer, legger han til.

Et googlesøk vil også vise at Holstad har arrangert Alternativ Julaften for rusavhengig i Oslo i over 50 år. Han var også sentral i få bort forbudet mot å selge dagligvarer i kiosk etter klokken 17 på 1980-tallet. Han drev «melk og brød»-aksjonisme og sivil ulydighet fra Tiny Storkiosk på Skøyen for å få det til.

71-åringen jobber i dag som selvstendig næringsdrivende konsulent, og er tenåringspappa for datteren på 13 år.

Henning Holstad har arrangert julaften for rusmisbrukere og ensomme i Oslo i over 50 år. Her fra 2016.

– Ikke verdig

Holstad var sentral i Oslo Frp på en tid da partiet på det meste hadde over 16 prosent i hovedstaden. Nå vaker partiet rundt 5 prosent, men har også hatt målinger på 4-tallet.

– Det er ikke Frp verdig, fastslår han.

– Sånn som partiet ligger an nå, trengs det mer oppmerksomhet og nytenkning om hva partiet er. Og partiet trenger mer synlighet. Jeg er kanskje en person som kan være med på det, sier han.

Bjørn Revil gikk fra Folkets parti FNB til Frp før sommeren. Han er ikke fornøyd med 9.-plassen på listen og varsler at han vil kjempe om 3.-plassen.

– Tyder på misnøye

Totalt er det spilt inn 18 alternative kandidater til de fire første plassene som er sikret stemmetillegg fra partiet.

Bjørn Revil, som før sommeren meldte overgang fra Folkets parti FNB til Frp, er blant dem som vil kjempe om en plass høyere opp på listen. Han var innstilt på 9. plass, men har meldt at han vil slåss om tredjeplassen. To lokallag har også spilt han inn til fjerdeplassen.

– Det er så mange unge og talentfulle mennesker som stiller på listen. Det er veldig bra med så mye positivt talent, men da kan det være all right at noen av oss som har sittet i bystyret før, kan representere litt kontinuitet, sier Revil.

Det er også mellom én og tre utfordrere på brorparten av de andre plassene nedover på listen.

Kilder i partiet sier til Aftenposten at de aldri har sett så mange benkeforslag, og at det må forstås som stor misnøye med den opprinnelige listen.

Leder av nominasjonskomiteen Tommy Skjervold sier han mener komiteen har gjort et godt arbeid.

«Så er det opp til nominasjonsmøtet mandag i hvilken grad de er enig i det. Det er bra at mange har ambisjoner i partiet, jeg mener vi har foreslått en god liste», skriver han i en kommentar på SMS.