De er testpiloter i egne hjem. Slik har det første året vært.

De to blokkene er en gedigen testlab for nye måter å bo på. Her er den første innsiderapporten.

Lilly Farrensteiner stortrives i en høyst uvanlig boligblokk på Vollebekk. I bakgrunnen to av naboene i fellesområdet i første etasje.

18 minutter siden

Fårikålduften møter oss utenfor blokken. Rett innenfor, i det store fellesområdet, står Claus Hornslien over putrende fårikålgryter. Om en time dukker 13 naboer opp til fellesmiddag.

– Vi stortrives og har ikke angret et sekund, sier 58-åringen.