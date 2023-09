Her mistet MDG flest stemmer i Oslo

MDG faller mest i sentrumsbydelene Sagene og St. Hanshaugen. I denne gaten har miljøpartiet møtt stor motstand.

Joakim Hjorth kunne selv tenkt seg en mer radikal sykkelpolitikk, men er ikke overrasket over at MDG går tilbake i Sagene bydel. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 15:44 Oppdatert: 12.09.2023 16:06

Miljøpartiet de Grønne stuper i sentrale deler av Oslo.

Partiet går mest tilbake i bydelene Sagene og St. Hanshaugen, der partiet gjorde et svært godt valg i 2019. Da fikk partiet over 20 prosent i begge bydelene. Nå er MDG nede i 14 prosent begge steder.

Joakim Hjorth bor i Sagene bydel, og har selv stemt MDG. Han ble likevel ikke overrumplet av valgresultatet.

– Jeg ble ikke overrasket, sier han, og nikker mot gaten vi står i.

Johan Svendsens gate går langs Torshovparken, og har vært gjenstand for en opphetet debatt denne våren. Det rødgrønne byrådet ville lage sykkelvei i gaten. Da forsvinner også parkeringsplassene. Det har skapt stor lokal motstand.

Hjorth er en ivrig syklist, og sier han selv kunne ønsket seg en enda mer radikal sykkelpolitikk. Han forstår likevel at det er vanskelig for folk som er avhengig av bil.

– Jeg tenker det er kjipt for dem som er litt eldre enn meg, som har barn og er avhengig av bil og sånn. Da skjønner jeg at det er vanskelig når parkeringsplassene forsvinner, sier han.

Fortsatt flest MDG-velgere i sentrum

MDG gjør det fortsatt best i sentrum av byen. Men det er også her partiet mister aller mest oppslutning, sammenlignet med forrige kommunevalg.

MDG-kartet for Oslo ser nå slik ut:

Leder av Oslo MDG Sigrid Heiberg sier at partiet ikke har lykkes i å gjøre klima til den store valgkampsaken.

– Ved forrige lokalvalg i 2019 var skillelinjen mellom en grønn eller gråblå retning mye tydeligere. Da gjorde MDG gjorde et rekordvalg. Det var bompengestrid og klimastreiker. Valgkampen i år har vært veldig annerledes, sier hun til Aftenposten tirsdag ettermiddag.

Sigrid Heiberg Leder av Oslo MDG

Heiberg mener dessuten partiets politiske motstandere har gått langt i å kopiere MDGs politikk.

– Både Høyre og Venstre skaper et inntrykk av at de langt på vei er enige med oss ved å kopiere gammel MDG-politikk. Nå gjenstår det jo å se hvor seriøst de mener det, fortsetter hun.

– Hva burde MDG gjort annerledes?

– I etterpåklokskapens lys tenker jeg at vi burde vært enda spissere og tydeligere for å vise frem forskjellene mellom partiene i Oslo. Vi har ikke vært flinke nok til å vise frem hvordan vår grønne politikk faktisk skiller seg fra de andre partienes politikk, sier hun.

– Litt for dogmatisk

Valgforsker Johannes Bergh er heller ikke overrasket over MDGs nedgang. Han mener nedgangen begynte allerede før valget i 2021.

– Valget for to år siden var også skuffende for partiet. Det som skjedde da var nok at partiet fremsto som litt for dogmatisk for mange av sine tidligere velgere, sier Bergh.

Johannes Bergh Forsker ved Institutt for samfunnsforskning

Samtidig har andre partier styrket sin troverdighet i klima- og miljøpolitikken, forklarer han. Konkurransen om klimavelgerne er rett og slett tøffere.

– Samtidig mangler MDG troverdighet i andre saker som er viktige for mange klimavelgere, som for eksempel skole og sosial ulikhet. Det har de ikke klart å rette opp i, fortsetter Bergh og oppsummerer:

– Partiet står i en skvis, avslutter han.

– Utkonkurrerer MDG

Valgforskeren får støtte fra Benedikte Søfteland.

Hun sier at familiepolitikk er viktigst for henne, og at hun derfor stemte på KrF. Hun tror flere partier nå konkurrerer om klimavelgerne.

Benedikte Søfteland er ute med barnevognen på Torshov i Oslo. I vognen ligger en sovende ettåring som lærerstudenten passer én dag i uka. Vis mer

– Jeg er opptatt av klimakampen, og der syns jeg at MDG står i spissen. Men så har jo andre partier fått klima inn i sine programmer, så det gjør kanskje at de utkonkurrerer MDG litt, sier hun.

– Men jeg må også innrømme at jeg ikke vet hva MGD mener om andre ting, legger hun til.

– Litt mye sykkel, litt lite bil

Syklisten Simen Sæterdal passerer gjennom Johan Svendsens gate hver dag på vei til jobb. Han har også familie som bor akkurat her. Derfor er han heller ikke overrasket, sier han.

– Det har kanskje vært litt mye sykkel og litt lite bil, selv om det ikke hadde gjort meg noe personlig med flere sykkelfelt.

Simen Sæterdal sykler gjennom Johan Svendsens gate hver dag, og hadde ikke hatt noe imot sykkelfelt. Det har likevel blitt litt for mye sykkel og litt for lite bil, syns han. Vis mer

Sæterdal tror likevel at MDGs tilbakegang handler mer om lite klima i valgkampen.

– Det er nok mer det generelle, at miljø ikke har vært i fokus, sier han, som selv stemte blankt i kommunevalget.

– Jeg følte at jeg ikke fikk bestemt meg. Så var det veldig mye kø, så jeg kunne ikke bruke så mye til å vurdere, sier han.