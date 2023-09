I dag: Et slitent, utilgjengelig område... Etter 16 år kan det nå bli et nytt, grønt boligområde... Etter 16 år med motbør er det omsider grønt lys. Det skjedde i bystyrets aller siste møte

Tolv ulike forslag på høring. Forfall og branner. Til slutt løsner det for den siste tomten i Kværnerbyen.

Publisert: 27.09.2023 15:53

Kortversjonen Trym bolig planlegger å utvikle et tidligere industriområde i Kværnerbyen. Det skal bli til 162 nye boliger, med åpning av Alnaelva og tilgang til Svartdalsparken.

Det har tatt lang tid. 12 ulike forlag har vært behandlet de siste 16 årene.

Prosjektet ble til slutt godkjent under bystyrets aller siste møte onsdag. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

I dag:

Et rufsete industriområde i Kværnerbyens øverste hjørne. Stolte industri-røtter går helt tilbake til 1853. Blant annet har Jøtul-ovner blitt støpt her.

Etter hvert:

162 nye boliger, noen av dem bygget på toppen av et gammelt industribygg.

Alnaelva (Loelva) skal hentes opp i dagen og renne gjennom området.

Veien til Svartdalsparken åpnes gjennom et nytt friområde.

Et nedtagget gammelt bygg forvandlet til felleshus.

Men veien har vært lang og kronglete etter at Trym bolig kjøpte eiendommen i Enebakkveien 69 i 2007.

– Prosessen har vært ekstremt krevende, konstaterer prosjektutvikler Diana van der Meer.

Og hun overdriver ikke.

Alnaelva skal hentes opp i dagen mellom blokkene. Industribygningen «Smia» til venstre får nye etasjer med boliger på toppen. Vis mer

Tolv ulike alternativer

Det har gått 16 år siden første planinitiativ ble sendt kommunen. Både Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten (PBE) laget egne forslag. Ifølge arkitekt Eivind Bing i Sweco arkitekter var PBEs så dårlig utredet at det strandet av seg selv.

– Mens vi har måttet utrede nærmest alt mulig, sukker han.

Det har vært svært mange ulike ønsker og interesser. Totalt har tolv ulike alternativer vært på høring. Tre av dem har dreid seg om åpning av Alna-elven – som har vært en nøtt hele veien.

– Det har vært mye usikkerhet rundt beste løsning for elven, bekrefter van der Meer.

Nå blir den hentet opp fra dypet – men må tilbake i kulvert før den når fjorden.

Forfalt i 16 år

I tillegg har det vært mye og langtrukken debatt om graden av bevaring av de gamle bygningene fra Kværner Brug og viktig industrihistorie. Byantikvaren har fremmet et eget forslag, der flere bygninger blir bevart.

– Men nå har bygningene forfalt i 16 år, konstaterer van der Meer.

Eieren har sørget for vakthold og gjerder og prøvd å holde takene tette. Men en rekke branner og mye tagging har satt sitt preg. Og takene har vært et yndet oppholdssted for ungdom.

Forfallet har fått pågå i mange år. Flere av de gamle bygningene skal nå rives. Men noen skal også bevares. Vis mer

Applaus i bystyret

Men onsdag, i det sittende bystyrets aller siste møte, ble altså planen dunket gjennom. Nærmest til unison applaus.

– Det blir mange gode boliger og en forlengelse av Svartdalsparken. Og vi rydder opp i et område som har ligget brakk i lang tid, sier Line Oma (Ap).

Hun har lang fartstid som lokalpolitiker i Gamle Oslo, og var spesielt glad for å kunne vedta planen på sitt aller siste bystyremøte.

– Dette er et godt eksempel på hvordan vi må transformere byen. Gjøre det grønt og tilgjengelig for folk, sa hun.

Det hvite huset skal bevares og omgjøres til felleslokaler for de nye beboerne. Vis mer

James Stove Lorentzen (H), leder i Byutviklingsutvalget, sluttet seg til.

– En kjempesak og et av de beste prosjektene jeg har sett. Vi åpner elven, og parken vil få maksimale solforhold, sa han.

Men han mener også den illustrerer at vi bruker altfor lang tid på alternative planer.

Tid for feiring

Når det blir byggestart og innflytting, tør ingen si i dag. Uansett ligger det an til feiring i Trondheim, der Trym bolig holder til.

– Vi har ikke planlagt noe. Men det er klart vi skal feire. Det skjønte vi da vi hørte på Byutviklingsutvalgets behandling, sier prosjektleder van der Meer.

Så kan hun regne med at ting uansett fortsatt vil ta tid.