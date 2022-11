Politikerne: Lite vi kan gjøre med tomten

Alle er enige om at noe bør skje på tomten. Men politikerne vet ikke hvordan de kan presse det frem.



Tomten ligger som en park med store trær midt i Gamlebyen. Men den er låst og avstengt for naboene.

17 minutter siden

Det har vært nok drama rundt tomten. Men i løpet av over 40 år har ingen klart å få til noe der. Som Aftenposten har fortalt, ligger St. Halvards gate 27 bak en låst port. Mens eieren trolig befinner seg i New York med et mobilnummer som ikke virker.

Flere, blant annet Kaffefuglen-gründer Einar Kleppe Holthe, har ønsket å kjøpe tomten. For fire år siden traff han faktisk eieren og fikk ham på glid. Helt til mobilen brått ble død for to år siden.

– Noe må skje

Flere politikere reagerer på historien om den ubrukte tomten.

– Eiere som ikke utvikler eiendommene sine må ta samfunnsansvar. Evner de ikke å få til noe, får de heller selge, sier James Stove Lorentzen (H), leder i Byutviklingsutvalget.

Han beklager sterkt at eiendommen ligger brakk. Men han er usikker på hva kommunen kan gjøre utover å appellere til eieren.

– I tillegg må vi se på handlingsrommet for å tvinge gjennom noe. Og kanskje legge mer vekt på boligpotensialet enn å bygge opp et nedbrent bygg.

– Er det et alternativ å ekspropriere?

– Det er vanskelig å se det for seg når eieren ikke har gjort noe beviselig feil.

Han menere uansett det er positivt at Kleppe Holthe har ideer for tomten.

– Det viktigste må være at noe skjer.

På kommunens ordre har eieren stengt tomten med en solid port.

Riv ned gjerdene!

Også MDGs gruppeleder i bystyret, Evind Trædal, mener tomten har et stort potensial.

– Den er sentralt plassert i en bydel som har behov for alt. Friområder, boliger og fellesfunksjoner. Det er nesten uforståelig at den har vært ubrukt så lenge, sier han.

Han mener det er paradoksalt at okkupantene ble kastet ut for å bli erstattet av gjerder pålagt av kommunen.

– Bare å bli kvitt gjerdene og slippe folk inn ville jo gjort en stor forskjell, sier han.

Også han mener kommunen burde hatt flere virkemidler i slike saker. Han viser til Amsterdam, der det ikke er lov å la tomter ligge brakk.

Ikke enestående eksempel

De to får følge av Aps Abdullah Alsabeehg. Også han etterlyser flere virkemidler for å presse frem en utvikling.

Han viser til at kommunen kan regulere inn for eksempel barnehager og boliger.

– Men utbyggerne må ikke gjennomføre, konstaterer han.

I Tyskland, derimot, lager de gjennomføringsavtaler. De som ikke bygger, kan bli ilagt dagbøter.

Ifølge Alsabeehg er ikke tilfellet i St. Halvards gate enestående.

– Vi har flere eksempler på eiere som bor i utlandet og ikke utvikler eiendommene sine. Det er veldig synd.

– Så hva kan gjøres for at noe skal skje?

– Veldig lite, dessverre. Jeg mener vi bør prøve å endre Plan- og bygningsloven så vi kan presse frem gjennomføring.

Han vil ikke mene noe om hva tomten skal brukes til:

– Byen trenger boliger og friområder. Jeg vil lytte til hvilke behov beboerne har.

Slik kunne et mulig klatresenter sett ut mot gaten. Tanken var at alt skulle være åpent for folk i nabolaget.

Planen klar for klatresenter

Men så til Einar Kleppe Holthe, naboen som nesten fikk kjøpt tomten. Hva vil han med den?

– Vi har jobbet med flere prosjekter, som alle inkluderer sosial bærekraft, sier han.

Et av dem var et klatresenter med utgangspunkt i firmaet Høyden, som nettopp jobber i store høyder.

– Et multifunksjonelt bygg med klatresenter, restaurant, ungdomsherberge og verksteder, forklarer arkitekten, Martin Kihle Løberg.

Klatresenteret var tenkt brukt både for proffene i firmaet Høyden og for andre klatresugne.

Ideen var å kombinere Høydens profesjonelle behov med bydelens.

– Verkstedene skulle være åpne for alle på kveldstid. Også klatresenteret skulle være åpent.

Han la opp til å ta igjen noe av formen på den opprinnelige bygningen som brant.

Men. Inntil videre ligger både det og andre ideer trygt plassert i skuffen.