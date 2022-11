Leverte inn hjulene på dekkhotell i fjor – har ennå ikke fått dem tilbake

Da Lena Searle-Barnes skulle bytte til sommerdekk i april, var dekkene borte vekk. Flere kunder er blitt frastjålet hjulsett som ble levert til Dekkgutta.

I over et halvt år har Lena Searle-Barnes ventet på sommerdekk og felger som hun leverte til Dekkgutta i fjor høst. Nå vil saken gå til Forliksrådet.

24 minutter siden

– Jeg fikk time til dekkskift 27. april. Da jeg var der, måtte jeg vente. Jeg fikk flere ganger beskjed om at det var min tur om ti minutter. Etter to timer sa de at de kunne komme hjem til meg samme kveld og bytte dekkene hjemme hos meg, men det skjedde ikke. Jeg fikk heller ikke tak i dem på nesten to uker. Så dro jeg tilbake til verkstedet. Da sa de at de ikke fant dekkene mine, sier Lena Searle-Barnes.

Lovet å rydde opp

I fjor høst leverte hun sine komplette sommerhjul (felger og dekk) til Dekkgutta AS på Skullerud. I vår viste det seg altså at de var borte. Searle-Barnes har flere e-poster fra Dekkgutta der de lover å rydde opp. Før sommerferien ble det sagt at det var bestilt nye hjul, men dem har hun heller ikke mottatt.

I en melding fra 17. juni heter det at «vi er klare for å levere snart».

– De har holdt på sånn i et halvt år. Det kommer nye beskjeder og nye unnskyldninger hele tiden. Før sommerferien ble det sagt at det var bestilt nye hjul. De skulle komme etter ti dager, sier hun oppgitt.

Den nye Volvoen hennes hadde kjørt i underkant av 2000 km da hjulene ble levert inn i fjor. Hun har fått pristilbud fra Bilia som viser at et nytt hjulsett vil koste 48.000 kroner. De har oppgitt ca. en ukes ventetid.

– Det at Bilia kan levere allerede i neste uke, mens jeg har ventet i flere måneder, er et tegn på at Dekkgutta ikke ønsker å ordne opp.

22 kunder rammet

Searle-Barnes er ikke den eneste som har hatt en dårlig dekk-opplevelse. Ifølge Dekkgutta er de blitt frastjålet 22 sett med dekk.

En av kundene som er rammet, har gått til Forliksrådet. I midten av oktober kom det en dom der kunden ble tilkjent 43.000 kroner for dekkene.

Etter flere purringer ble pengene utbetalt denne uken.

Flere kunder har også politianmeldt selskapet, men disse sakene er henlagt. Politiet skriver at det «ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger et straffbart forhold».

Nå har også Searle-Barnes bestemt seg for å ta saken til Forliksrådet.

– Jeg har ventet med det fordi jeg er blitt lovet nye dekk og felger hele tiden, sier hun.

Lena Searle-Barnes fikk onsdag tilbud fra Dekkgutta om 20.000 kroner for fire felger til sin Volvo. Hun har takket nei fordi felgene koster 35.000 kroner.

Siden hun måtte kjøre med vinterdekk i sommer, har Dekkgutta gitt henne nye vinterdekk uten felger til 14.000 kroner som erstatning. Da hun onsdag var tilbake for å høre når hun får nye sommerhjul, kom det en ny forklaring: Det er ingen i Oslo-området som har de riktige felgene. Hun fikk tilbud om 20.000 kroner for nye felger, men takket nei ettersom disse koster 35.000 kroner.

Aftenposten har snakket med ytterligere tre kunder. Én av dem har fått sommerhjul som tilhører en annen kunde. En annen venter fremdeles på å få erstattet sine sommerhjul verdt 20.000 kroner. Den tredje fikk tilbake sine hjul etter et par måneders kamp.

Korona og innbrudd

Petter Bruflat er styreleder i Dekkgutta. Han sier at firmaet har hatt problemer etter koronaen. Han vedgår også at det har tatt for lang tid å løse sakene. Noe av forklaringen ligger i at dekkene blir oppbevart på Skullerud og Gran.

– Vi hadde innbrudd i en bil som fikk stans da den var på vei til Gran. Den ble stående på en rasteplass. Det ble stjålet 22 sett med dekk fra denne bilen. Vi har stått på for å gjøre opp for oss i ettertid, og vi er snart i mål, sier Bruflat.

Når det gjelder Searle-Barnes’ dekk, skylder han på leveringsproblemer.

– Vi har bestilt dekk og felger til henne, men det har vært leveringsproblemer på grunn av koronaen. Hun har for øvrig fått vinterdekk til 14.000 kroner fra oss, sier Bruflat.

Aftenposten har i etterkant sendt ham flere spørsmål. Blant annet om hvorfor ikke kundenes tap ble dekket av forsikringen hans. Han sier at forsikringen ikke har betalt ham penger, men vil ikke utdype ytterligere.

Bruflat vil heller ikke svare på spørsmål om de andre sakene som er nevnt ovenfor.

Tolv saker

Tall Aftenposten har fått fra Forbrukerrådet, viser at de har fått 12 lignende henvendelser som gjelder Dekkgutta. Ni av disse er fra 2022. Forbrukertilsynet har mottatt én klage mot selskapet.

– Dekk skal ikke forsvinne fra et dekkhotell. Hvis dekk forsvinner fra dekkhotellet etter at de ble levert inn, må dekkhotellet ta ansvar for det som har skjedd. Derfor er det er viktig at kunden kan dokumentere at dekkene er levert inn.

Det sier Amna Haye, jurist i Forbrukerrådet.

Amna Haye er jurist i Forbrukerrådet.

Hvis du har forskuddsbetalt for dekkhotellet og dekkene forsvinner, har du krav på å få innbetalt beløp refundert. Du har i tillegg krav på å få erstattet dekkene. Hvis det ikke er mulig for dekkhotellet å fremskaffe tilsvarende dekk, har du rett til å kreve erstatning.

– Hvis muntlig dialog ikke løser saken, bør kunden sende en skriftlig klage til dekkhotellet. Hvis en skriftlig klage ikke løser saken, kan kunden ta saken til megling hos Forbrukertilsynet.

Kan lønne seg å sjekke på nett

NAF har fått inn fem saker som gjelder Dekkgutta. To av disse sakene har endt med forliksklage. Det er første skritt for å få saken behandlet i Forliksrådet.

Benjamin Hunt er advokatfullmektig i NAF. Han sier at man kan søke på internett for å finne et seriøst dekkhotell.

– Man kan lese anmeldelser fra andre kunder før man velger dekkhotell. Det kan også være et godt tips å undersøke firmaet i Brønnøysund for å sjekke at alt er på stell. Eventuelt kan man undersøke firmaets hjemmeside for å se om de skriver noe der om hvilke forsikringer/garantier de har i tilfelle skade eller tap. Dette er også noe man kan spørre dekkhotellet om før man tar et valg om hvilket dekkhotell man ønsker å benytte seg av.

Petter Bruflat ønsker ikke å kommentere klagesakene som er registrert mot Dekkgutta.