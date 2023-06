Oslos miljøbyråd om biltrafikk over Rådhusplassen: – En veldig dårlig idé

Statens vegvesen grubler for tiden på hvor biltrafikken skal gå når Ring 1 stenges. Beredskapsvei over Rådhusplassen er blant de nye anbefalingene.

Her kan det bli aktuelt å legge en beredskapsvei når Ring 1 bygges om. Vis mer

Ring 1 gjennom Oslo sentrum må stenges og bygges om i forbindelse med reisingen av det nye Regjeringskvartalet. I minst tre år skal veien stenges.

Det betyr at den travle biltrafikken gjennom Hammersborgtunnelen må finne nye veier gjennom byen i en periode. Statens vegvesen jobber nå med å se på mulige løsninger.

Nå anbefaler Statens vegvesen å bruke Rådhusplassen som midlertidig beredskapstrasé mens Ring 1 er stengt.

Det bekrefter prosjektleder Elin Hermanstad Havik i Statens vegvesen over Avisa Oslo. Hun forklarer overfor avisen at beredskapsveien kun skal brukes hvis E18 gjennom Festningstunnelen er helt stengt i begge tunnelløp.

Denne delen av Ring 1 må stenges i tre år når veien bygges om.

– En veldig dårlig idé

Ifølge Havik er det «svært sjeldent», kun noen få ganger pr. år, at dette vil kunne bli aktuelt. Men: Realiseres dette vil vestgående trafikk bruke Rådhusgata og østgående bruke Akershusstranda som erstatningsveier.

Hvis dette skal gjennomføres er Statens vegvesen er avhengig av å få traseen godkjent av veieier, som i dette tilfellet er Oslo kommune og Oslo havn.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), er ikke særlig begeistret for anbefalingen:

– Det fremstår som en veldig dårlig idé å ha biltrafikk over Rådhusplassen. Selv om det er snakk om en beredskapstrasé, vil en slik bruk forringe et veldig viktig byrom i Oslo, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Hun mener alle steiner må snus for å finne en bedre løsning. Bymiljøetaten er i gang med å vurdere konsekvensene av forslaget og alternativene.

Det har vært motorvei over Rådhusplassen tidligere. I 1974 så plassen slik ut.

«Fantasiløst»

– Dette blir ikke bedre av at regjeringen insisterer på å senke Ring 1 uten å ha gjennomført en konsekvensutredning eller prøvestenging, slik Oslo har bedt om, skriver hun og fortsetter:

– Da kunne man fått et bedre bilde av hva det nye regjeringskvartalet fører til, og hvilke avbøtende og trafikkreduserende tiltak staten må innføre, avslutter hun.

Både Høyre og Arbeiderpartiet i Oslo er også negative til anbefalingen. Det samme er tidligere veisjef Trond Bjørgan i Statens vegvesen. Han mener det er «fantasiløst» hvis Veivesenet ikke greier å finne andre løsninger.

– At du stenger Ring 1 i noen år synes jeg ikke skal utløse at man ødelegger Rådhusplassen for denne perioden. Det må finnes andre løsninger hvis man legger hodene litt i bløt, sier Bjørgan til Avisa Oslo.