Raymond Johansen avviser rødgrønn mobbing av Anne Lindboe: – Det må hun tåle

Men byrådslederen mener tidligere Oslo-ordfører Fabian Stangs «vegglus»-uttalelser forsøpler den politiske debatten.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under Arendalsuka forrige uke. Vis mer

Publisert: 22.08.2023 16:41 Oppdatert: 22.08.2023 17:34

Blir Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe utsatt for rødgrønn mobbing?

Ja, hevdet tidligere ordfører Fabian Stang i VG i helgen. Nei, mener byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Flere av Lindboes uttalelser i ulike debatter har den siste tiden blitt harselert med på sosiale medier.

Til VG i helgen uttalte hennes ordfører-konkurrent Rina Mariann Hansen (Ap) at «man kan le litt av enkeltutspill som Anne Lindboe kommer med».

Dette fikk Fabian Stang til å anklage Hansen for mobbing. Han kalte også Hansen for «en frekk vegglus».

Oslo Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe under Arendalsuka forrige uke. Vis mer

– Alltid vært stor i kjeften

Byrådsleder Raymond Johansen reagerer sterkt på Stangs omtale av Hansen:

– Jeg er ikke overrasket over at Fabian går ut og bruker ordet vegglus, sier han til Aftenposten.

– Hvorfor ikke?

– Han har alltid vært stor i kjeften.

– Hva synes du om uttalelsen?

– Jeg synes det er skikkelig nedrig. Og det er en forsøpling av det politiske ordskiftet.

Johansen er imidlertid ikke bekymret for at Anne Lindboe blir utsatt for mobbing.

– Det her må hun tåle. Hvis jeg skal få lov til å være bekymret for noe, så er det at veldig mange unge jenter i lokalpolitikken blir utsatt for mobbing, hets og hatefulle ytringer. Ikke for en som tar sikte på å bli ordfører i en mangfoldig hovedstad.

Johansen mener man som ordførerkandidat må være bevisst på hva man sier.

– Som politiker har man ansvar for to ting: Hva man sier og hvordan du blir oppfattet.

Flere uttalelser

Lindboe har blant annet blitt latterliggjort for en uttalelse om at teater kan brukes mot ungdomsvold. Uttalelsen falt under en kulturdebatt. I en annen debatt uttalte hun at man kan arrangere prins- og prinsessedag på Rådhuset for hiv-positive barn. Også dette ble møtt med harselas.

Forrige uke stormet det også rundt Lindboe da hennes Instagram-konto publiserte et innlegg, der det sto at mange ufaglærte i eldreomsorgen «ikke kan noen ting».

Lindboe har forklart at det var en glipp fra kommunikasjonsavdelingen, og at hun hverken støttet utsagnet eller visste at det ble lagt ut.

Før sommerferien fikk hun refs fra sitt eget ungdomsparti for å ha sagt at Høyre i Oslo «absolutt kan samarbeide» med Industri- og Næringspartiet (INp).

Det førte til at hun og byrådsleder Eirik Lae Solberg måtte rykke ut og avvise at et byrådssamarbeid med partiet var mulig.

– Den likte jeg dårlig

Raymond Johansens hovedmotstander Eirik Lae Solberg (H) mener man heller bør snakke om politiske saker under valgkampen.

– Ingen er interessert i politikere som karakteriserer hverandre, det er bare negativt, og det bør vi bare slutte med, slår han fast overfor Aftenposten.

– Mener du at Lindboe blir utsatt for en mobbekampanje?

– Jeg tror noen er veldig ivrige etter å ta ting ut av en sammenheng, og prøve å finne små feil, men det får vi jo tåle, og igjen så synes jeg man bør snakke om de politiske sakene og ikke karakterisere hverandre.

– Hva synes du om vegglus-kommentaren til den tidligere Høyre-ordføreren?

– Den synes jeg ikke noe om. Den likte jeg dårlig. Jeg synes ikke vi bør karakterisere hverandre på den måten.

– Dette tåler jeg

«Dette tåler jeg», skriver Anne Lindboe i en kommentar på e-post til Raymond Johansens uttalelser.

«Jeg er ferdig med denne saken, men jeg snakker når som helst om hva som må til for å få bukt med den drastisk økende ungdomsvolden i Oslo», fortsetter Lindboe.

Fabian Stang har ikke svart på Aftenpostens henvendelser i saken. I et innlegg på sin egen Facebook-side forklarte han kommentaren sin på følgende vis mandag ettermiddag:

«Inspirert av LO-leder Peggys omtale av Erna Solberg som en «frekk flatlus», falt jeg i går for fristelsen til å antyde at en politisk motstander er et «frekt veggedyr». Tanken var at veggedyr bare tør å komme ut når ingen ser dem. Jeg burde selvfølgelig ikke ha brukt en slik betegnelse».

Overfor VG presiserer han imidlertid at han ikke beklager uttalelsen.