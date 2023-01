Psykisk helsevern skal skjermes for kutt. Men nå kan det kuttes i tilbudet til psykisk syke barn.

Helseministeren sier psykisk helse skal prioriteres, men på Oslo universitetssykehus skal det likevel gjøres store kutt på Klinikk for psykisk helse og avhengighet. Tilbudet til noen av Oslos sykeste barn er øverst på kuttlisten.

Sønnen har tre alvorlige diagnoser. Ved Barneseksjonen opplever familien å få det de kaller livsnødvendig hjelp. Faren frykter konsekvensene når tilbudet nå risikerer store kutt.

21.01.2023 09:56

Psykisk helse skal styrkes. Det var oppdraget fra helseminister Ingvild Kjerkol tirsdag. I en årlig tale gir hun sykehusene landet over beskjed om hva de skal prioritere. I år var det mer alvor enn vanlig. Prisøkning og høye strømpriser rammer også helsevesenet, og helseministeren gjorde det klart at sykehusene må ta grep for å få ned kostnader.

Men beskjeden var klar:

