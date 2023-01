Mann pågrepet etter skudd på åpen gate midt i Oslo – to menn til sykehus

Klokken 00.30 natt til søndag fikk politiet melding om skuddveksling på åpen gate i nærheten av Nationaltheatret i Oslo. En mann er nå pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Dramatiske scener midt i hovedstaden i det som var en vanlig januar-utelivshelg: Politiet sperret av store områder ved Nationaltheatret natt til søndag.

15.01.2023 08:01 Oppdatert 15.01.2023 10:40

SISTE: En mann er nå pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyteepisoden.

– Det er en ung mann, tidlig i 20-årene, og vi ser for oss flere pågripelser, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til Aftenposten.

– Hvorfor ser du for deg flere pågripelser?

– Det kan jeg si ut fra det bildet vi har. Vi mener at det er flere enn de to fornærmede og den ene vi har pågrepet som er involvert. Skyting på gaten i Oslo er noe vi ser veldig alvorlig på, og de som er involvert, skal få merke det, sier Metlid.

To menn, politiet omtaler dem som i 30- og 40-årene, ble fraktet til sykehus natt til søndag. De beskrives som alvorlig, men ikke livstruende skadet.

– Det har vært en skuddveksling på åpen gate. Trolig er det en konflikt som har startet inne på en bar i Klingenberggata. Så har de gått ut i gatemiljøet, hvor det er løsnet skudd. To personer er skutt. Begge er kjørt til sykehus og ivaretas der, sier innsatsleder Magnus Strande til NTB.

Aftenpostens fotograf på stedet fortalte om et massivt politioppbud.

Politiet kan foreløpig ikke kommentere hvorvidt det dreier seg om personer de har kjennskap til fra før, men søndag morgen sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til VG:

– En av hypotesene er at det er en konflikt i bunn.

Han legger til at politiet derfor mistenker at det er en relasjon mellom de involverte.

De ansatte ved Raadhuset bar, et av utestedene i Klingenberggata, stengte umiddelbart inngangen mot gaten da de hørte skuddene utenfor.

– De følte det tryggeste for alle var å stenge døren med en gang. Så kom det raskt et stort politioppbud i gaten, og da valgte de å stenge hele stedet, skriver Morten Guldvik i en tekstmelding.

Guldvik er daglig leder i Skagstindgruppen, som driver Raadhuset bar. Han forteller at «alt gikk stille og rolig for seg».

– Det virket som om gjestene ikke helt hadde fått med seg hva som har skjedd, annet at de som var i den delen av lokalet mot Klingenberggata antagelig så at det var mye politi og sykebiler.

– Veldig alvorlig

– Skyting i offentlig rom og i et tidsrom hvor det er erfaringsmessig er mye folk ute, det er veldig alvorlig, sier politiets vaktleder Morten Kalhagen til Aftenposten søndag morgen.

Etter skytingen ble en del av Stortingsgata og Klingenberggata sperret av. Det var tungt bevæpnet politi på stedet. Da Aftenposten var der 07.00 søndag morgen, var sperringene fjernet.

Politiet fikk melding om skytingen 0.30. Dette er en del av Oslo sentrum som vanligvis er særdeles travel på denne tiden i helgene. I starten ble oppdraget definert som en plivo-hendelse, som står for pågående livstruende vold, men dette ble etter noe tid gjort om på.

Politiet gjorde undersøkelser, og har teorier om hva som skjedde natt til søndag.

Uklart hvor mange som skjøt

Det er uklart hvor mange personer som har avfyrt skudd.

– Foreløpig er det usikkert, men det er to personer som er blitt skutt, sier innsatsleder Strande.

Saken etterforskes, blant annet i form av vitneavhør og innhenting av videomateriale.

VG var natt til søndag i kontakt med en tipser som sa hun hørte fire skudd etterfulgt av skrik og rop. Hun fortalte at én person lå nede og fikk hjelp av forbipasserende, før et massivt politioppbud og ambulanse kom til stedet.

En person skal ha løpt fra stedet, ifølge tipseren.

– Etterforskningen i saken pågår fortsatt for fullt, og informasjon i saken vil bli offentliggjort så fort det anses som formålstjenlig, skriver operasjonsleder Alexander Østerhaug til pressen søndag morgen.

Det er uklart hvor mange personer som har avfyrt skudd og hvor mange skudd som ble løsnet.

22 skyteepisoder i 2022

Natt til søndag lette politiet parallelt med etterforskningen etter andre mulige gjerningspersoner.

– Pr. nå har vi ingen opplysninger om at det skal være fare for noen andre i Oslo, absolutt ikke, sa innsatsleder Magnus Strande.

3. desember i fjor skrev Klassekampen at det hadde vært 22 skyteepisoder i hovedstaden i 2022. 24. juni ble to menn drept og 21 personer skadet i masseskytingen på Hambros plass og i Kristian Augusts gate. 27. november ble en mann i 20-årene skutt og drept på Grønland.

I Klassekampen-artikkelen ble byrådsleder Raymond Johansen spurt om Oslo er en trygg by.

Han svarte:

– Selvfølgelig er Oslo en trygg by. Den er mest utrygg for dem som er kriminelle. Det er objektivt sant. Men er du i nærheten av en skyting, så føles det ikke sånn. Hver gang det skjer en episode på Holmlia eller et annet sted i Oslo, får jeg spørsmål om Oslo er en trygg by. Tenk hvor dramatisk feil det ville vært å si at det er en utrygg by.